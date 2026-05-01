‘어린이날에 우리 아이랑 어디 갈까?’…서울대공원에서 즐겨요!

체험·공연·참여 프로그램 등 다양
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지난해 5월 경기 과천시에 있는 서울대공원에서 어린이날을 기념해 행사가 열리고 있다.
서울시 제공
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서울대공원은 제104회 어린이날을 맞아 오는 5일 경기 과천시에 있는 서울동물원 일대에서 가족이 함께 즐길 수 있는 행사 ‘함께해요! 대공원’을 연다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 어린이들이 동물복지와 생태 보전의 의미를 자연스럽게 배울 수 있도록 체험·공연 등의 프로그램으로 준비된다.
서울대공원 곳곳에서 다양한 프로그램이 운영될 예정이다. 체험 행사는 동물원 정문광장 일대, 공연은 동물원 북문 인근 반도지 나무데크, 참여 프로그램은 동행라운지 뒤뜰 잔디밭에서 열린다. 낮 12시부터 오후 5시까지 정문광장 인근에서 동물 퀴즈, 멸종위기동물 페이스 페인팅, 동물 컬러링 가면 꾸미기, 슈링클스 열쇠고리(키링) 만들기 등 동물을 소재로 한 6종의 체험 프로그램이 진행된다.
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2026년 어린이날 기념행사 ‘함께해요! 대공원’ 홍보물.
서울시 제공
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북문 반도지 야외무대에서는 어린이 맞춤형 공연이 열린다. 오후 1시부터 매직 벌룬쇼, 환경 뮤지컬 ‘디어(DEAR). 지구’, 어린이 참여형 강연 ‘뼈다귀 탐정단’, 팝페라 팀의 애니메이션 노래 메들리 공연 등이 이어진다.
가족 놀이 프로그램도 있다. 오후 3시 30분부터는 동행 라운지 뒤뜰에서 미니게임, 가족 즉석 장기자랑, 온 가족 놀이마당(전통놀이 등)이 진행된다. 게임에 참가하고 싶은 시민들은 사전 또는 현장 접수할 수 있다.
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2026년 어린이날 기념행사 ‘함께해요! 대공원’ 행사 시간표.
서울시 제공
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행사 체험과 공연은 무료지만 13세 이상 65세 미만 시민은 동물원 입장료를 내야 한다. 13세 미만 어린이와 65세 이상 어르신은 무료로 입장할 수 있다. 체험 프로그램은 현장 선착순 접수로 운영하며 인원이 몰리면 조기에 종료될 수 있다.
이새날 서울시의원 “2026 한강 대학가요제, 잠원한강공원 유치 환영”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 오는 5월 2일 잠원한강공원 다목적운동장에서 개최되는 ‘2026 한강 대학가요제’ 개최를 환영한다고 밝혔다. ‘2026 한강 대학가요제’는 2026년 5월 2일 오후 7시부터 10시까지 잠원한강공원 다목적운동장(신사나들목 앞)에서 열린다. 약 5000명의 시민이 참여하는 대규모 문화 축제로, 창작곡 경연 본선에 진출한 10개 팀의 무대가 펼쳐진다. 이와 함께 시민 참여형 체험 부스와 다채로운 축하 공연이 행사의 열기를 더할 예정이다. 행사 당일에는 낮 시간대 시민들이 참여할 수 있는 체험 부스가 운영되며, 본선 경연과 함께 스테이씨, 이무진, 비비, 옥상달빛 등 인기 아티스트들의 축하 공연이 이어져 한강을 찾은 시민들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다. 또한 대상 2000만원 등 총상금이 수여되는 창작곡 경연을 통해 청년 음악인들에게도 의미 있는 기회의 장이 될 것으로 기대된다. 이 의원은 “잠원한강공원은 시민 누구나 쉽게 찾을 수 있는 대표적인 여가 공간으로, 이곳에서 청춘과 음악이 어우러지는 대규모 가요제가 열린다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “특히 대학생과 청년 예술인들이 자신의 창작
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박진순 서울대공원장은 “어린이날을 맞아 가족 모두가 동물과 자연의 소중함을 쉽고 즐겁게 체험할 수 있도록 정성껏 행사를 준비했다”며 “포근한 봄빛 속에 소중한 추억을 만들어 보시길 바란다”고 말했다.
세줄 요약
- 서울대공원, 어린이날 가족행사 개최
- 동물 체험·공연으로 생태 의미 전달
- 정문광장·북문·동행라운지 분산 운영
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