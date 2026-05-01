‘어린이날에 우리 아이랑 어디 갈까?’…서울대공원에서 즐겨요!

체험·공연·참여 프로그램 등 다양

이미지 확대 지난해 5월 경기 과천시에 있는 서울대공원에서 어린이날을 기념해 행사가 열리고 있다.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 5월 경기 과천시에 있는 서울대공원에서 어린이날을 기념해 행사가 열리고 있다.

서울시 제공

이미지 확대 2026년 어린이날 기념행사 ‘함께해요! 대공원’ 홍보물.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026년 어린이날 기념행사 ‘함께해요! 대공원’ 홍보물.

서울시 제공

이미지 확대 2026년 어린이날 기념행사 ‘함께해요! 대공원’ 행사 시간표.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026년 어린이날 기념행사 ‘함께해요! 대공원’ 행사 시간표.

서울시 제공

세줄 요약 서울대공원이 어린이날을 맞아 5일 서울동물원 일대에서 가족 행사 ‘함께해요! 대공원’을 열었다. 동물 퀴즈, 페이스 페인팅, 키링 만들기 등 체험과 매직 벌룬쇼, 환경 뮤지컬, 가족 놀이마당이 마련됐다. 입장료는 일부 연령만 냈다. 서울대공원, 어린이날 가족행사 개최

동물 체험·공연으로 생태 의미 전달

정문광장·북문·동행라운지 분산 운영

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울대공원은 제104회 어린이날을 맞아 오는 5일 경기 과천시에 있는 서울동물원 일대에서 가족이 함께 즐길 수 있는 행사 ‘함께해요! 대공원’을 연다고 1일 밝혔다.이번 행사는 어린이들이 동물복지와 생태 보전의 의미를 자연스럽게 배울 수 있도록 체험·공연 등의 프로그램으로 준비된다.서울대공원 곳곳에서 다양한 프로그램이 운영될 예정이다. 체험 행사는 동물원 정문광장 일대, 공연은 동물원 북문 인근 반도지 나무데크, 참여 프로그램은 동행라운지 뒤뜰 잔디밭에서 열린다. 낮 12시부터 오후 5시까지 정문광장 인근에서 동물 퀴즈, 멸종위기동물 페이스 페인팅, 동물 컬러링 가면 꾸미기, 슈링클스 열쇠고리(키링) 만들기 등 동물을 소재로 한 6종의 체험 프로그램이 진행된다.북문 반도지 야외무대에서는 어린이 맞춤형 공연이 열린다. 오후 1시부터 매직 벌룬쇼, 환경 뮤지컬 ‘디어(DEAR). 지구’, 어린이 참여형 강연 ‘뼈다귀 탐정단’, 팝페라 팀의 애니메이션 노래 메들리 공연 등이 이어진다.가족 놀이 프로그램도 있다. 오후 3시 30분부터는 동행 라운지 뒤뜰에서 미니게임, 가족 즉석 장기자랑, 온 가족 놀이마당(전통놀이 등)이 진행된다. 게임에 참가하고 싶은 시민들은 사전 또는 현장 접수할 수 있다.행사 체험과 공연은 무료지만 13세 이상 65세 미만 시민은 동물원 입장료를 내야 한다. 13세 미만 어린이와 65세 이상 어르신은 무료로 입장할 수 있다. 체험 프로그램은 현장 선착순 접수로 운영하며 인원이 몰리면 조기에 종료될 수 있다.박진순 서울대공원장은 “어린이날을 맞아 가족 모두가 동물과 자연의 소중함을 쉽고 즐겁게 체험할 수 있도록 정성껏 행사를 준비했다”며 “포근한 봄빛 속에 소중한 추억을 만들어 보시길 바란다”고 말했다.