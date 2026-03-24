‘항공사 기장 살해’ 피의자 49세 김동환 신상 공개

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‘항공사 기장 살해’ 피의자 49세 김동환 신상 공개

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-03-24 16:45
수정 2026-03-24 16:58
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지난 17일 부산에서 전 직장동료였던 항공사 기장을 살해한 혐의 등을 받는 김동환(49). 부산경찰청 홈페이지 캡처
지난 17일 부산에서 전 직장동료였던 항공사 기장을 살해한 혐의 등을 받는 김동환(49). 부산경찰청 홈페이지 캡처


경찰이 전 직장동료였던 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)의 신상 정보를 24일 공개했다.

부산경찰청은 이날 외부 전문가와 경찰관 등 7명으로 구성된 신상정보공개심의위원회를 열고 김동환의 이름, 얼굴, 나이 등 신상정보를 공개하기로 결정했다. 이에 따라 김동환의 신상정보는 이날부터 다음 달 23일까지 부산경찰청 홈페이지에 게시한다.

관련법에 따르면 범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생했으며, 피의자가 죄를 범했다고 믿을만한 증거가 충분할 때, 공공의 이익을 위해 필요할 것 등의 요건을 모두 충족하면 신상 정보를 공개할 수 있다.

김동환은 지난 17일 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구 한 아파트에서 전 직장 동료였던 항공사 기장 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다.

하루 전인 지난 16일에는 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 다른 전 직장동료인 항공사 기장 B씨에게 몰래 접근, 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 실패하고 도주한 혐의도 받는다.

김동환은 A씨를 살해한 뒤 또 다른 동료 C씨를 살해하기 위해 경남 창원 주거지에 찾아갔다. 하지만 C씨가 경찰의 보호를 받고 있어 실패하고, 울산으로 도피했다가 지난 17일 오후 8시쯤 경찰에 붙잡혔다.

경찰 조사 결과 김동한은 공군사관학교 선배이자 전 직장 동료였던 A씨 등을 살해하려고 수개월 전부터 택배 기사로 위장하는 등의 방법으로 이들의 주거지를 파악하고 범행 장소를 물색하는 등 치밀하게 범행 계획을 세운 것으로 드러났다.
부산 정철욱 기자
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