환자 보며 글러브 낀 ‘의사 복서’…‘아시아 챔피언’ 등극했다

이미지 확대 21일 세계복싱협회(WBA) 여자 미니멈급 아시아 챔피언에 등극한 서려경이 챔피언 벨트를 몸에 감고 포즈를 취했다. KBM 제공 닫기 이미지 확대 보기 21일 세계복싱협회(WBA) 여자 미니멈급 아시아 챔피언에 등극한 서려경이 챔피언 벨트를 몸에 감고 포즈를 취했다. KBM 제공

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‘의사 복서’ 서려경(35)이 2전 3기 끝에 프로권투 국제기구 챔피언 벨트를 획득했다.서려경은 지난 21일 충남 계룡시민체육관에서 열린 세계복싱협회(WBA) 여자 미니멈급(47.6㎏) 아시아 챔피언 타이틀전에서 노르즈 구로(36·필리핀)를 상대로 심판 만장일치 판정승을 거뒀다.서려경은 2전 3기 끝에 웃었다. 그는 2024년 여성국제복싱협회(WIBA) 타이틀전에서 무승부를 기록한 데 이어, 올해 WBA 세계 챔피언전에서도 패하며 아쉬움을 삼킨 바 있다. 이번에 아시아 챔피언에 등극하면서 세계 무대에서 첫 타이틀을 차지했다.순천향대 부속 천안병원의 소아청소년과 교수인 서려경은 2018년 선배 의사의 권유로 취미로 복싱을 시작했다가 재능을 보여 2020년 프로 데뷔했다.신생아 중환자실에서 강도 높은 근무를 하면서도 복싱을 병행한 그는 데뷔한 지 3년 만인 2023년 한국복싱커미션(KBM) 여자 라이트플라이급(49㎏) 챔피언에 오르며 화제를 모았다.서려경의 통산 전적은 14전 10승(7KO) 1패 3무다.