[포토] 무더위에 ‘해수욕장 산책’

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[포토] 무더위에 ‘해수욕장 산책’

입력 2026-05-18 15:40
수정 2026-05-18 15:40
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전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다.

이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다.

온라인뉴스부
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