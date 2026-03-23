셀트리온 공장서 20대 남성 추락사…중처법 위반 여부 조사

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인천 송도국제도시에 있는 셀트리온 공장에서 작업을 하던 20대 남성이 추락해 숨졌다.23일 소방 당국 등에 따르면 전날 오전 11시 4분쯤 연수구 송도동 셀트리온 공장 2층에서 20대 남성 A씨가 약 5m 아래로 떨어졌다.이 사고로 A씨가 심정지 상태로 발견돼 119구급대의 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 받으면서 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.A씨는 1층 천장에 설치된 패널을 밟고 배관 작업을 하던 중 패널이 깨지면서 사고를 당한 것으로 파악됐다.고용 당국은 현장에 작업 중지 명령을 내리고 중대재해처벌법 위반 여부를 조사할 예정이다.경찰 관계자는 “A씨는 일용직 노동자로 추정된다”며 “안전장치를 제대로 했는지 등을 수사할 방침”이라고 말했다.