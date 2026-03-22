대전 공장화재 합동분향소 운영…유사 사업장 긴급점검 착수

DNA 분석 확대…신원 확인 속도전

조사 과정 유가족 참여 보장…전담 공무원 지원

재난특교세 10억 투입…잔해 처리·구호 활동

이미지 확대 20일 대전광역시 대덕구 문평동의 자동차 부품공장에서 화재가 발생해 소방헬기가 화재 진압을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 20일 대전광역시 대덕구 문평동의 자동차 부품공장에서 화재가 발생해 소방헬기가 화재 진압을 하고 있다. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대전 대덕구 공장 화재 참사 희생자들을 기리기 위한 합동분향소가 대전시청 내에 설치돼 22일부터 운영에 들어갔다. 정부는 신속한 신원 확인과 유가족 지원을 위해 범부처 협업체계를 가동하고 재난특별교부세 10억 원을 긴급 투입하기로 했다.정부는 이날 오전 정부세종청사에서 윤호중 행정안전부 장관 주재로 ‘대전 대덕구 공장 화재 중앙재난안전대책본부(중대본) 3차 회의’를 열고 사고 수습 방안을 논의했다.전날까지 실종자 14명을 모두 발견함에 따라 정부는 최우선 과제인 신원 확인 절차에 속도를 내고 있다. 경찰은 DNA 분석기를 추가 투입하고 국립과학수사연구원에 긴급 감정을 의뢰해 확인 기간을 최대한 단축할 계획이다.유가족 지원도 강화한다. 전담 공무원을 지정해 심리 상담과 장례, 생계 지원을 빈틈없이 챙기고 수습 과정에서 유가족이 소외되지 않도록 진행 상황을 정례 브리핑으로 공유한다. 사고 원인 조사 과정에도 유가족 참여를 보장하기로 했다. 이에 따라 이날 관계기관 합동설명회를 열고 현장 합동감식에도 유가족이 직접 참여하도록 했다.행안부는 필요한 비용을 선제적으로 집행하라는 대통령 지시에 따라 대전시에 재난특별교부세 10억 원을 긴급 지원했다. 해당 예산은 현장 주변 잔해물 처리와 구호 활동, 2차 피해 예방 조치에 투입될 예정이다.재발 방지를 위한 제도 개선도 본격화된다. 국토교통부는 이번 화재의 연소 확대 원인으로 지목된 샌드위치 패널 구조와 불법 증개축 등 건축물 안전관리 전반을 재검토한다. 소방청과 고용노동부도 유사 사업장에 대한 긴급 안전점검에 착수하고 관계부처 간 협업체계를 구축하기로 했다.윤 장관은 “대통령도 현장을 직접 방문해 지원 사항 전반을 점검하며 소홀함 없는 대응을 강조했다”며 “논의된 대책들이 현장에서 즉시 실행될 수 있도록 모든 부처가 힘을 모아달라”고 말했다.