다가오는 봄맞이는 책과 함께…서울책보고·아트책보고 전시·북토크

유현준 건축가·김민철 작가 북토크 등
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서울책보고 전시 ‘페이지 산책’(PAGE PICNIC) 홍보물. 서울시 제공
서울도서관은 도서 복합문화공간인 송파구 ‘서울책보고’와 구로구 ‘서울아트책보고’에서 봄을 맞아 전시, 북토크, 체험 등 프로그램을 선보인다고 20일 밝혔다.
서울책보고에서는 ‘책과 함께하는 느린 산책’을 주제로 기획전 ‘페이지 산책’(PAGE PICNIC)을 5월 말까지 진행한다. 원형 서가 사이에 인상적 문장을 배치하고 라운지에서 한 페이지씩 책을 읽으며 휴식할 수 있는 전시로 마련됐다.
작가와 함께하는 북토크도 있다. 오는 4월 29일에는 유현준 건축가의 ‘도시는 무엇으로 사는가’ 10주년 전면 개정판 북토크를 한다. 5월 21일에는 TBWA코리아 광고인 출신 김민철 작가가 ‘무정형의 삶’ 이후 2년 만의 신작 북토크를 진행한다.
또 ‘실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬 모임’의 저자 백명옥 작가의 서재를 재현한 ‘작가의 서재’와 민음사 김민경 편집자를 비롯한 전문가가 엄선한 책을 전시하는 ‘데이 오프 모드’도 운영된다.
서울아트책보고에서는 어린이와 가족 관람객을 위한 전시·체험 프로그램 ‘처음 만나는 세계’가 5월 말까지 운영된다. 8개의 그림책 출판사가 선정한 도서와 추천 도서를 구성한 전시다.
이달 말부터 5월 10일까지는 그림책 원화 전시, 이달 28일부터 5월 16일까지는 어린이 체험 프로그램, 이달 21일과 27일에는 재즈·탭댄스 공연이 예정됐다. 큐레이션 전시 ‘정말이지, 그 책에는 없는 게 없어’는 5월 19일까지 열린다.
이민석 서울시의원 “아현1구역 정비구역 지정 환영”
서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)이 지난 19일 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회에서 ‘아현1구역 주택정비형 공공재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’이 수정 가결된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 이번 결정으로 마포구 아현동 699번지 일대 아현1구역은 최고 35층, 총 3476세대 규모의 대단지 명품 주거지로 탈바꿈하게 된다. 아현1구역은 그간 복잡한 공유지분 관계와 가파른 경사지 등 열악한 여건으로 인해 사업 추진에 난항을 겪어왔다. 이 의원은 시의원 후보 시절부터 아현1구역 주민들을 만나 어려움을 경청하며 사업 정상화를 위해 꾸준히 노력을 기울여 왔다. 특히 주택공간위원회 위원으로서 2023년과 2025년 두 차례에 걸쳐 SH공사 사장을 직접 현장으로 불러 주민들의 목소리를 전달하는 등 공공시행자인 SH공사가 적극적으로 사업에 임하도록 독려했다. 또한 그는 도계위 상정 일정을 면밀히 챙기는 등 사업 추진이 지연되지 않도록 서울시 유관 부서와 긴밀히 협의해온 것으로 알려졌다. 이 의원은 “오랜 기간 아현1구역의 변화를 위해 함께 뛰었던 만큼, 이번 구역 지정 소식이 무엇보다 기쁘고 감회가 새롭다”라며 “어려운 환경 속에서도
서울시의회 바로가기
오지은 서울도서관장은 “시민들이 책을 읽고 머무르며 취향과 감각을 발견하는 것은 물론 북토크를 통해 작가와 깊이 있는 대화를 나누며 다양한 문화 경험을 즐길 수 있는 책 기반 복합문화공간으로 지속해 발전시키겠다”고 말했다.
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