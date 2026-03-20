법정에서 만난 오세훈·명태균…吳 “오늘이 법정에서 진실이 가려지는 날”

明, 吳 ‘여론조사비 대납’ 재판 증인 출석
지난해 11월 특검 대질 조사 이후 4개월만
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‘명태균 여론조사비 대납’ 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 관련 3차 공판에 출석하며 입장을 말하고 있다. 뉴스1
오세훈 서울시장의 ‘여론조사 비용 대납 의혹’ 재판에 정치브로커 명태균씨가 증인으로 출석해 오 시장과 처음으로 법정에서 대면했다.
서울중앙지법 형사합의22부(부장 조형우)는 20일 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자 김한정씨의 정치자금법 위반 혐의 사건 공판을 열고 명씨에 대한 증인신문을 진행했다.
지난 18일 열린 오 시장의 재판에 불출석한 명씨는 이날 증인으로 법정에 나왔다. 두 사람이 대면한 것은 지난해 11월 특검 조사 과정에서 대질 조사를 받은 이후 약 4개월 만이다.
재판 시작 전부터 두 사람은 장외 신경전을 벌였다. 오 시장은 법정에 출석하며 “이들(명태균·강혜경·김태열)은 사기 범죄 집단”이라며 “오늘이 법정에서 진실이 가려지는 날”이라고 강조했고, 명씨는 “내가 어떻게 특검에서 살아남았나. 죄가 없기 때문”이라며 “한 번 봤다, 두 번 봤다고 하는데 식당에서 오 시장 카드가 왜 이렇게 많이 나오나”라고 주장했다.
명씨는 이날 법정에서 2020년 12월 김영선 전 국민의힘 의원 주선으로 오 시장을 처음 만났고, 이후 여론조사를 해주는 대가로 아파트 제공을 약속받았다는 기존 주장을 반복했다. 명씨는 “오 시장을 만나기 싫었지만 김 전 의원이 가자고 해서 갔다”며 “(오 시장이) 대통령 선거에 나오는 줄 알았다”고 진술했다.
김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 “오 시장이 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 ‘나경원을 이기는 조사가 필요하다’고 말한 사실이 있느냐”고 묻자, 명씨는 “그렇다”고 했다.
明 “吳, 나경원 이기는 조사 필요하다고”
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정치브로커 명태균씨가 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 오세훈 서울시장의 ‘여론조사비 대납’ 의혹 재판에 증인으로 출석하고 있다. 뉴스1
명씨는 이어 오 시장이 강 전 부시장과 상의해 여론조사를 진행하고, 비용은 후원자인 김씨가 부담하는 취지로 자신과 통화했다고 주장했다. 또 2021년 2월 말까지 오 시장과의 관계가 유지됐고, 자신이 오 시장 측에 도움을 줬다는 취지로도 진술했다.
오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10회(공표 3회·비공표 7회)에 걸쳐 비공표 여론조사 결과를 받고, 비서실장이던 강 전 부시장을 통해 김씨에게 3300만원 상당의 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다.
이민석 서울시의원 “아현1구역 정비구역 지정 환영”
서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)이 지난 19일 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회에서 ‘아현1구역 주택정비형 공공재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’이 수정 가결된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 이번 결정으로 마포구 아현동 699번지 일대 아현1구역은 최고 35층, 총 3476세대 규모의 대단지 명품 주거지로 탈바꿈하게 된다. 아현1구역은 그간 복잡한 공유지분 관계와 가파른 경사지 등 열악한 여건으로 인해 사업 추진에 난항을 겪어왔다. 이 의원은 시의원 후보 시절부터 아현1구역 주민들을 만나 어려움을 경청하며 사업 정상화를 위해 꾸준히 노력을 기울여 왔다. 특히 주택공간위원회 위원으로서 2023년과 2025년 두 차례에 걸쳐 SH공사 사장을 직접 현장으로 불러 주민들의 목소리를 전달하는 등 공공시행자인 SH공사가 적극적으로 사업에 임하도록 독려했다. 또한 그는 도계위 상정 일정을 면밀히 챙기는 등 사업 추진이 지연되지 않도록 서울시 유관 부서와 긴밀히 협의해온 것으로 알려졌다. 이 의원은 “오랜 기간 아현1구역의 변화를 위해 함께 뛰었던 만큼, 이번 구역 지정 소식이 무엇보다 기쁘고 감회가 새롭다”라며 “어려운 환경 속에서도
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반면 오 시장 측은 명씨를 접촉한 뒤 신뢰할 수 없다고 판단해 관계를 끊었고, 명씨 진술은 허위라며 공소사실을 전면 부인하고 있다.
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