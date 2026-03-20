여의도 삼익·은하, 공원 품은 50층대 랜드마크로

1302가구 대단지 변신
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서울 영등포구 삼익아파트 조감도. 서울시 제공
서울 영등포구 여의도 삼익아파트와 은하아파트가 최고 50층 내외(삼익 56층, 은하 49층) 1302가구(삼익 630가구, 은하 672가구) 규모의 복합 주거단지로 재탄생한다.
서울시는 전날 4차 도시계획위원회 수권분과위원회를 열어 여의도 삼익·은하아파트 재건축 정비계획안을 수정가결 했다고 20일 밝혔다. 두 단지는 사업 주체가 다르지만 인접해 있다는 특성을 고려해 하나의 단지처럼 연결되도록 계획안을 짰다.
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서울 영등포구 삼익아파트와 은하아파트 위치도. 서울시 제공
이번 사업에 따라 두 단지 중앙에 3000㎡ 규모의 ‘입체공원’이 조성된다. 토지 소유권은 민간이 유지해 하부에는 지하주차장을 만들고 공공이 지상부를 시민들을 위한 녹지 공간으로 확보하는 방식이다. 도심 속 녹지를 확보하면서 사업성은 유지하는 ‘규제철폐안 6호’를 적용했다.
삼익아파트는 최고 56층 630가구(공공 95가구 포함), 은하아파트는 최고 49층 672가구(공공 101가구 포함)로 개발된다. 용도지역은 기존 제3종일반주거지역에서 일반상업지역으로 상향된다.
여러 세대를 아우르는 맞춤형 공공시설도 생긴다. 삼익에는 어르신들의 활기찬 노후 생활을 위한 ‘액티브시니어센터’가, 은하에는 영유아·임산부를 위한 ‘산모건강증진센터’가 들어선다. 청년 등 1인 가구를 위한 공공기숙사도 두 단지에 조성된다. 삼익 126실, 은하 135실 규모다.
신동원 서울시의원, 노원 지역 3개 학교로부터 감사패 수여 받아
서울시의회 보건복지위원회 신동원 의원(노원1, 국민의힘)은 지역 교육 발전을 위해 헌신해 온 공로를 인정받아 노원구 관내 3개 학교로부터 감사패를 받았다. 신 의원은 지난 17일, 염광중학교(교장 이영복)로부터 학교 시설 개선 및 교육환경 조성에 앞장선 공로로 감사패를 받았다. 염광중학교 측은 감사패를 통해 “의원님께서는 학교의 어려움을 외면하지 않고 현장의 목소리에 귀 기울이며 학생들의 내일을 밝히는 든든한 동반자가 되어주셨다”라며 “교육은 사람을 키우는 일이라는 가치를 몸소 실천하며 진심 어린 지원을 아끼지 않은 점에 깊은 존경과 감사를 드린다”고 감사의 뜻을 전했다. 또한 같은 날 신 의원은 녹천중학교(교장 한중근)에서도 감사패를 전달받았다. 녹천중학교는 “학생들이 안전하고 행복한 학교생활을 할 수 있도록 더 나은 교육환경을 만드는 데 큰 힘이 되어준 노고에 감사한다”라며 고마움을 표했다. 지난 3월 3일에는 염광메디텍고등학교(교장 이정희)로부터 감사패를 받았다. 학교 측은 “지역 발전을 위한 헌신으로 학교의 교육환경 개선과 발전에 지대한 공헌을 하셨다”라며 “의원님의 섬김과 헌신이 학생들이 세상의 빛과 소금으로 성장하는 데 소중한 밑거름이 되었다”
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이번 심의로 삼익·은하아파트는 여의도에서 재건축 사업을 추진 중인 13개 단지 중 10·11번째로 정비계획 문턱을 넘었다. 시는 향후 통합심의를 거쳐 건축계획을 확정할 방침이다.
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여의도 삼익·은하아파트 재건축 계획안의 승인 현황은?