잠실 ‘장미아파트’ 재건축 정비계획 통과…5105가구 공급

공원·공공청사 등 공공시설도 신설

이미지 확대 서울 송파구 장미1·2·3차아파트 조감도. 서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 송파구 장미1·2·3차아파트 조감도. 서울시 제공

이미지 확대 서울 송파구 장미1·2·3차아파트 위치도. 서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 송파구 장미1·2·3차아파트 위치도. 서울시 제공

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서울 송파구 장미아파트가 5105가구의 대단지로 탈바꿈한다.서울시는 전날 4차 도시계획위원회를 열어 장미1·2·3차아파트 재건축 정비계획 결정변경 및 경관심의안을 수정가결 했다고 20일 밝혔다.장미1·2·3차 아파트는 준공 47년된 3522가구 노후 주거단지다. 주차공간이 부족하고, 노후 배관으로 녹물 발생 등 주거환경 개선이 시급하지만, 한강과 역세권, 롯데월드몰, 올림픽공원 등 교통·자연·교육환경을 갖춘 우수한 입지적 특성을 갖추고 있다.이번 사업은 신속통합기획 방식으로 개발된다. 용적률 300% 이하, 최고 49층(높이 184m 이하) 규모의 공동주택 총 5105가구(공공주택 551가구 포함)가 공급될 예정이다.이 일대에는 인근 한강 수변공원과 연계한 대규모 도시정원 단지 조성을 위한 공원 3곳과 한강과 잠실나루역을 잇는 공공 보행통로도 생긴다.잠실나루역 주변에는 동주민센터와 어린이도서관 등 복합시설을 조성한다. 송파대로 변에는 생활·전문 체육사업을 지원하는 시설을 배치한다.단지 안에는 경로당, 어린이집, 작은도서관, 다함께돌봄센터 등을 외부 개방시설을 둬 단지 주민뿐만 아니라 시민을 위한 편의시설을 제공할 예정이다.