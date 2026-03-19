김영환 삭발 강행…“나를 컷오프 할 수 있는 사람은 도민뿐”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

김영환 삭발 강행…“나를 컷오프 할 수 있는 사람은 도민뿐”

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-03-19 11:02
수정 2026-03-19 11:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
삭발하고 있는 김영환 충북지사. 독자 제공.
삭발하고 있는 김영환 충북지사. 독자 제공.


국민의힘 공천에서 배제돼 강력 반발하고 있는 김영환 충북지사가 19일 삭발을 강행했다.

김 지사는 이날 오전 자신의 페이스북에 “민심은 누구도 막을 수 없다. 나를 컷오프 할 수 있는 사람은 오직 충북도민뿐”이라며 “머리를 자르기 위해 이용원으로 향한다”는 글과 함께 삭발 영상을 올렸다.

그는 서울남부지방법원에 공천 배제 효력 정지 가처분 신청도 접수한 상태다.

국민의힘 공관위는 지난 16일 김 지사를 컷오프한 후 추가 공천 신청을 받았다. 당이 충북지사 후보로 밀고 있다는 소문이 나돌던 김수민 전 충북도 정무부지사가 접수하며 후폭풍이 거세다.

김 지사는 “김수민을 등록시켜 후보를 만드는 야바위 정치를 공관위가 하고 있다”, “동지의 불행을 틈타 배신의 칼을 꽂는 자를 내가 키웠다니 기가 막힌다”, “배신자의 최후를 보게 할 것이다” 등 강도 높은 비판을 쏟아내고 있다.

김 전 부지사는 김 지사 발탁으로 1년간 충북도 정무부지사로 근무했다.

조길형 전 충주시장은 “공천을 구걸하고 싶지 않다”며 예비후보직을 사퇴했다.
청주 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김영환 지사가 공천 배제에 항의한 방법은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로