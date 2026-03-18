전 동료 항공사 기장 살해 50대 “3년 전부터 준비, 4명 살해 계획”

이미지 확대 항공사 기장 살해 혐의 50대 압송 부산에서 전 직장 동료인 항공사 기장을 흉기로 살해하고 달아난 A씨가 지난 17일 울산에서 검거돼 부산 부산진경찰서로 압송되고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 항공사 기장 살해 혐의 50대 압송 부산에서 전 직장 동료인 항공사 기장을 흉기로 살해하고 달아난 A씨가 지난 17일 울산에서 검거돼 부산 부산진경찰서로 압송되고 있다. 뉴시스

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항공사 기장을 살해하고 달아나 14시간 만에 붙잡힌 전 항공사 부기장이 범행 사실을 자백하면서 추가 살인 계획도 있었다고 진술했다.18일 경찰 등에 따르면 부산에서 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 전 부기장 50대 A씨가 전날 오후 8시 3분쯤 울산에서 검거됐다.A씨는 지난 17일 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구 한 아파트에서 전 직장 동료였던 항공사 기장 50대 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.A씨는 지난 16일에 경기도 고양시 일산서구에서 전 직장동료였던 항공사 기장 C씨에게 몰래 접근해 도구로 목을 졸라 살해하려 한 혐의도 받는다.검거 후 부산 부산진경찰서로 압송된 A씨는 범행 동기를 묻는 취재진에게 “공군사관학교의 부당한 기득권에 인생을 파멸당했기 때문에 할 일을 했다”라고 주장했다.또 “3년 동안 범행을 준비했다”면서 “4명을 살해하려 했다”고 말했다.A씨는 B씨를 살해한 직후 경남 창원으로 이동해 또 다른 전 직장 동료에게도 찾아갔던 것으로 전해졌다.A씨와 피해자들은 모두 같은 항공사에서 함께 근무했던 사이다. A씨는 2024년 퇴직했다. A씨는 기장 승급 심사에서 몇 차례 떨어졌고, 동료들과 갈등을 빚었던 것으로 알려졌다.경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.