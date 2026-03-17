부산시교육청, 공·사립 유치원 60곳에 안심 놀이 환경 조성

이미지 확대 지난해 부산 한 유치원에 조성한 안심 놀이 환경. 부산시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 부산 한 유치원에 조성한 안심 놀이 환경. 부산시교육청 제공

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부산시교육청이 유아의 놀 권리를 보장하고, 놀이 중심의 유아 교육 과정을 안정적으로 운영하기 위해 올해 공·사립 유치원 60곳에 안심 놀이환경을 조성한다.시교육청은 17일 ‘2026 안심(실내) 놀이환경 조성 사업’을 추진한다고 밝혔다. 각 유치원의 여건, 수요를 반영해 유아·놀이 중심의 교육과정 운영에 최적화된 실내 공간을 조성하는 게 이 사업의 골자다. 사업 대상은 공모를 통해 공립유치원 10곳, 사립유치원 50곳을 선정했다.놀이 공간은 대상 유치원의 여건에 맞춰 활발한 신체 활동을 위한 놀이공간, 감성과 창의력을 기르는 예술문화 체험 공간, 정서적 안정을 지원하는 독서 공간 등 세 가지 주제로 나눠 조성한다. 이를 통해 유아들이 다양한 체험을 하며 성장할 수 있도록 할 계획이다.시교육청은 2023년부터 유치원별 특색을 반영한 놀이 환경 조성을 추진하고 있다. 지난 3년 동안 108개 유치원에 환경 조성 사업을 완료했으며, 올해 60곳이 추가되면 총 168개 유치원의 놀이 환경이 현대화된다.부산시교육청 관계자는 “유아들이 흥미와 관심에 따라 주도적으로 놀이에 참여하며 행복하게 성장할 수 있는 쾌적하고 안전한 교육환경을 마련하는 게 중요하다. 앞으로도 놀이를 통해 건강한 자아를 형성하고, 사회적 역량을 키우도록 유치원 운영 지원에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.