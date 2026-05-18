출하량 늘어 농산물값 안정세… 수박·참외 가격은 상승

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출하량 늘어 농산물값 안정세… 수박·참외 가격은 상승

입력 2026-05-18 01:00
수정 2026-05-18 01:00
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출하량 늘어 농산물값 안정세… 수박·참외 가격은 상승
출하량 늘어 농산물값 안정세… 수박·참외 가격은 상승 봄철 출하량 증가와 양호한 작황으로 농산물 가격이 안정세다. 배추 1포기 평균 소비자가격은 지난 15일 기준 3254원으로 1년 전보다 15.8%, 당근(1㎏)은 3569원으로 20.3% 내렸다. 다만 참외(10개)는 2만 111원으로 10.3%, 수박(1개)은 2만 7410원으로 16.9% 올랐다. 사진은 서울 서대문구 영천시장의 한 상점에 각종 과일이 진열된 모습.
연합뉴스


봄철 출하량 증가와 양호한 작황으로 농산물 가격이 안정세다. 배추 1포기 평균 소비자가격은 지난 15일 기준 3254원으로 1년 전보다 15.8%, 당근(1㎏)은 3569원으로 20.3% 내렸다. 다만 참외(10개)는 2만 111원으로 10.3%, 수박(1개)은 2만 7410원으로 16.9% 올랐다. 사진은 서울 서대문구 영천시장의 한 상점에 각종 과일이 진열된 모습.

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2026-05-18 B2면
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