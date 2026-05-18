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출하량 늘어 농산물값 안정세… 수박·참외 가격은 상승

봄철 출하량 증가와 양호한 작황으로 농산물 가격이 안정세다. 배추 1포기 평균 소비자가격은 지난 15일 기준 3254원으로 1년 전보다 15.8%, 당근(1㎏)은 3569원으로 20.3% 내렸다. 다만 참외(10개)는 2만 111원으로 10.3%, 수박(1개)은 2만 7410원으로 16.9% 올랐다. 사진은 서울 서대문구 영천시장의 한 상점에 각종 과일이 진열된 모습.

연합뉴스