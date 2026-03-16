“도쿄마저 꺾었다”…서울시, 英매체 선정 ‘세계최고도시’ 9위 올라

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15일 서울 경복궁에서 외국인 관광객과 시민들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.15. 연합뉴스
서울이 영국 권위지 타임아웃(Time Out)의 ‘세계 최고 도시’ 평가에서 9위에 오르며 아시아 주요 도시인 일본의 도쿄(10위)를 앞질렀다.
서울시는 영국의 글로벌 문화·여행 미디어 타임아웃이 선정한 ‘2026 세계 최고 도시 50’에서 종합 9위를 차지했다고 15일 발표했다. 지난해 42위에서 33계단 뛰어오른 결과로, 서울이 이 평가에서 톱10에 이름을 올린 건 이번이 처음이다.
아시아 도시 가운데서는 2위 상하이와 8위 방콕에 이어 세 번째로 높은 순위였으며, 도쿄는 10위를 기록했다.
타임아웃은 세계 주요 도시의 문화·여행 정보를 제공하는 영국 매체로, 매년 각 도시의 생활 환경과 문화적 매력을 종합적으로 평가해 순위를 발표한다.
이번 평가는 전 세계 150개 도시를 대상으로 약 2만 4000명의 시민 설문과 100여명의 도시 전문가 평가를 바탕으로 음식·문화·생활비·행복도 등 44개 항목을 분석해 진행됐다.
박춘선 환경수자원위원회 부위원장 대표발의, ‘서울시 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 본회의 통과
서울시는 환경교육이 행정 중심의 단발성 사업에서 벗어나 시민 참여와 민관 협력 기반의 지속 가능한 교육 체계로 전환될 전망이다. 서울시의회 환경수자원위원회 박춘선 부위원장(강동3, 국민의힘)이 대표 발의한 ‘서울시 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 지난 13일 열린 제334회 임시회 제3차 본회의에서 의결됐다. 이로써 시민 참여를 확대하는 제도적 장치가 마련되어 생활 속 환경 실천을 확산할 정책 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다. 이번 조례 개정은 기후위기와 환경문제가 심화되는 상황에서 기존 행정 중심의 환경정책을 넘어 시민이 주도적으로 참여하는 민·관 협력형 환경 거버넌스를 구축하고, 참여 중심의 환경교육 체계를 제도적으로 강화하기 위해 추진됐다. 그동안 서울시에서도 다양한 환경교육 사업이 추진되어 왔으나 단발적·비정기적으로 운영되는 경우가 많아 체계적으로 추진할 제도적 기반이 부족하다는 지적이 제기되어 왔다. 이에 이번 개정안은 시민 참여 중심의 환경교육을 활성화하고 지속 가능한 환경교육 체계를 구축하기 위한 행정적·재정적 근거를 마련하는 데 초점을 뒀다. 주요 개정 내용으로는 먼저 환경교육계획 수립 시 포함해야 할 사항에 ‘
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서울시는 “서울의 봄 벚꽃 시즌, 여름·가을 음악 및 문화 행사, 겨울 스케이트 등 계절 축제와 시민 만족도 등이 좋은 평가로 이어진 것으로 보인다”며 “앞으로도 문화·관광 콘텐츠와 도시 인프라를 꾸준히 확충해 글로벌 문화도시로서 서울의 위상을 더욱 높여 나갈 계획“이라고 밝혔다.
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