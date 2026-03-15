찬성 86% 속 영덕 원전 유치 공론화…16일 군민 토론회

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영덕군청 전경. 영덕군 제공
경북 영덕군은 16일 오후 2시 영덕군민회관에서 원전 유치에 대한 군민의 다양한 의견을 청취하고 알 권리를 보장하기 위해 토론회를 마련한다고 15일 밝혔다.
토론회에는 원전 찬성단체와 반대단체를 비롯해 전문가, 공무원, 군민 등이 참석한다.
군은 찬성측과 반대측 발표, 찬성측 2명과 반대측 2명으로 구성된 패널 토론, 주민 자유발언 및 질의응답 순으로 토론회를 한다.
앞서 지난달 9∼10일 영덕군이 여론조사 전문업체 리얼미터와 리서치웰에 의뢰해 군민 1400명을 대상으로 여론을 조사한 결과 86.18%가 원전 유치에 찬성한다고 응답했다
군의회가 지난달 24일 ‘신규 원전 건설 유치신청 동의안’을 만장일치로 의결하자 김광열 군수는 같은 날 원전 유치 추진을 공식화했다.
아이수루 서울시의원 “과학기술 분야 성평등 확대”… 여성과학기술인 조례 통과
서울특별시의회 문화체육관광위원회 아이수루 부위원장(더불어민주당·비례)이 대표 발의한 「서울특별시 여성과학기술인 육성 및 지원 조례안」이 13일 개최한 제334회 서울시의회 임시회 제3차 본회의에서 최종 의결됐다. 이번 조례는 여성과학기술인의 연구 활동과 경력 개발을 지원하고, 과학기술 분야에서의 성평등 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 여성 인재가 과학기술 분야에서 지속적으로 성장할 수 있는 정책적 기반을 구축하는 데 목적이 있다. 조례에는 ▲여성과학기술인 육성 및 지원을 위한 기본계획 수립 ▲연구활동 및 경력개발 지원 ▲교육·네트워크 활성화 ▲관련 기관 및 단체와의 협력 체계 구축 등 여성과학기술인 지원을 위한 다양한 정책 추진 근거가 포함됐다. 아이수루 의원은 “과학기술 분야는 미래 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 영역이지만 여성 인력의 참여와 성장 환경은 여전히 충분하지 않은 상황”이라며 “이번 조례를 통해 여성과학기술인이 경력 단절 없이 연구와 활동을 이어갈 수 있는 제도적 기반이 마련되길 기대한다”고 밝혔다. 또한, 아이수루 의원은 “과학기술 분야에서 다양성이 확보될 때 혁신도 더욱 확대될 수 있다”며 “서울시가 여성과학기술인이 역량을 충분히 발휘할
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군 관계자는 “지역경제 활성화, 인구 감소 대응, 세수 확충 등 지역 현안 해결 방안으로 신규 원전 유치를 추진하고 있고 군민 의견 청취를 위해 토론회를 연다”고 말했다.
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