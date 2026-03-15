이철우 경북지사, 20일 예비후보 등록…3선 도전 본격화

이미지 확대 오는 6·3 지방선거 경북도지사에 도전하는 이철우 경북도지사가 지난 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오는 6·3 지방선거 경북도지사에 도전하는 이철우 경북도지사가 지난 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

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이철우 경북도지사가 이번 주 지방선거 예비후보로 등록하고 3선 도전에 본격적으로 나선다.15일 이 지사 측에 따르면 이 지사는 제9회 전국동시지방선거 경북도지사 선거에 출마하기 위해 오는 20일쯤 예비 후보자로 등록할 예정이다.이어 오는 21일에는 선거사무실 개소식을 열 계획이다.선거 사무실은 경북도청 신도시에 준비 중이다.앞서 이 지사 측 정무직 10여명은 이 지사의 3선 도전 준비를 위해 도청에 사표를 제출해 사직 처리됐다.