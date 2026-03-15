“비가 안 온다”…경북 겨울 강수량 ‘뚝’ 영농철 앞두고 봄 가뭄 우려

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“비가 안 온다”…경북 겨울 강수량 ‘뚝’ 영농철 앞두고 봄 가뭄 우려

김상화 기자
입력 2026-03-15 07:35
수정 2026-03-15 07:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
안동댐 전경. 연합뉴스
안동댐 전경. 연합뉴스


영농기가 코앞으로 다가왔으나 경북지역에서 겨울 강수량 부족으로 봄 가뭄이 우려된다.

15일 경북도에 따르면 지난 1월과 2월 두 달간 지역 강수량이 18.3㎜에 그쳤다.

지난해 같은 기간(24.7㎜)은 물론 최근 30년 평균치인 예년(58㎜)에 훨씬 못 미치는 양이다.

비가 적게 내리다 보니 댐이나 저수지에도 물이 많지 않다.

지난 13일 기준 저수율을 보면 ▲안동댐 36.6%(예년 43.1%) ▲군위댐 24.4%(40.5%) ▲성덕댐 40.8%(51.2%) ▲보현산댐 30.5%(36.6%) 등 모두 예년에 크게 못 미친다.

특히 영주댐은 15.9%로 예년(41.6%)에 비해 턱없이 낮다.

아직은 큰 문제가 없지만 내달 중순 이후 영농 활동이 본격화하면 봄 가뭄으로 농업용수 확보가 어려워지지 않을지 우려되는 실정이다.

더구나 다음 달까지 댐 저수율을 눈에 띄게 높여줄 만한 비가 내리지는 않을 것으로 보여 농민들의 걱정이 크다.

안동에 사는 농민 A씨는 “지난해 여름에도 가뭄이 길어져 고생했는데 올해 봄에도 물이 부족해질까 봐 벌써 걱정이 된다”고 말했다.

이에 농정당국은 관정을 새로 개발하고 낡은 관정을 보수하는 등 봄 가뭄이 현실화할 가능성에 대비하는 모습이다.

경북도 관계자는 “농민들로부터 관정 개발 신청을 받고 있다”며 “농민들도 수로를 정비하는 등 농업용수를 효율적으로 관리할 수 있도록 미리 점검해 주시길 바란다”고 말했다.
안동 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경북지역 1-2월 강수량이 예년 대비 얼마나 부족했나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로