특화 관광상품 글로벌 플랫폼서 유통…부산시, 참여 업체 공모

부산시가 지역 자원을 활용한 관광 상품을 개발하고, 이 상품의 글로벌 유통망을 확대하기 위한 사업을 추진한다.시와 부산관광공사는 ‘부산 K-관광콘텐츠 활용 개별관광객(FIT) 상품 기획전’, ‘부산 관광사업체 글로벌 여행 플랫폼(OTA) 진출 코디네이팅·컨설팅 사업’ 참여자를 공개 모집한다고 12일 밝혔다.‘부산 K-관광콘텐츠 활용 FIT 상품 기획전’은 개별관광객을 대상으로 하는 체험형 관광상품 20개를 개발하고, 이를 OTA에서 판매하도록 지원하는 사업이다.공모에는 관광진흥법에 따른 여행업 등록업체가 참여할 수 있다. 여행사와 콘텐츠 제작사가 컨소시엄 형태로 참여하는 것도 가능하다.상품은 영화·드라마·온라인 동영상 서비스(OTT)·웹툰 등 영상 산업 기반, 야간 관광, 사찰 체험, 미식·뷰티·패션, 해양 레저 체험, 케이(K)-컬처 체험, e스포츠, 전통시장 등 부산의 다양한 관광자원을 기반으로 구성하면 된다. 공모에 선정되면 상품당 개발비, 운영비, 홍보·판촉비 등 최대 2000만 원을 지원한다.부산 관광사업체 글로벌 OTA 진출 코디네이팅·컨설팅 사업은 OTA 입점·운영 역량을 보유한 전문 수행사 3개 사를 선정해, 지역 소상공인·개별 관광사업체의 OTA 관광상품 판매 전 과정을 지원하는 사업이다.공모에는 부산에 있는 법인이 참여할 수 있으며, 선정된 수행사는 부산지역 관광사업체 발굴, OTA 입점 교육 및 컨설팅, 입점·판매 등 전 과정을 지원한다. 선정된 수행사에는 사업 성과에 따라 최대 4000만 원의 지원금을 제공한다.시는 이번 공모사업을 통해 지역 콘텐츠의 관광 상품화부터 유통, 성과 창출로 이어지는 구조를 강화하고, OTA 연계를 통한 외국인 관광객 유치 기반을 지속적으로 확대한다는 방침이다.부산시 관계자는 “부산의 관광자원이 이제는 구경하는 콘텐츠를 넘어 사고, 체험하고, 소비하는 상품으로 전환되고 있다. 이번 공모가 지역 업계와 함께 글로벌 관광시장으로 나아가는 실질적인 전환점이 될 것”이라고 말했다.