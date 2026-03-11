진교훈 서울 강서구청장, 정비사업 현장 64곳 찾는다

오는 13일부터 사흘간 정비사업·모아타운 등 64곳

이미지 확대 강서구 화곡6동 모아타운 현장 진교훈(왼쪽 두번째) 서울 강서구청장이 11일 화곡6동 957-1일대 모아타운 현장을 찾아 지역 주민과 대화하고 있다.

강서구 제공 닫기 이미지 확대 보기 강서구 화곡6동 모아타운 현장 진교훈(왼쪽 두번째) 서울 강서구청장이 11일 화곡6동 957-1일대 모아타운 현장을 찾아 지역 주민과 대화하고 있다.

강서구 제공

이미지 확대 강서구, 역세권 청년주택 공사 현장 진교훈 서울 강서구청장(왼쪽 두번째)이 11일 등촌동 533-2 역세권 청년주택 공사 현장에서 사업 추진상황을 점검하고 있다.

강서구 제공 닫기 이미지 확대 보기 강서구, 역세권 청년주택 공사 현장 진교훈 서울 강서구청장(왼쪽 두번째)이 11일 등촌동 533-2 역세권 청년주택 공사 현장에서 사업 추진상황을 점검하고 있다.

강서구 제공

이미지 확대 강서구 정비사업 현장 점검 진교훈 서울 강서구청장(오른쪽 첫번째)이 11일 정비사업 현장에서 주민들과 등촌부영아파트 리모델링 사업 현황에 대한 자료를 확인하고 있다.

강서구 제공 닫기 이미지 확대 보기 강서구 정비사업 현장 점검 진교훈 서울 강서구청장(오른쪽 첫번째)이 11일 정비사업 현장에서 주민들과 등촌부영아파트 리모델링 사업 현황에 대한 자료를 확인하고 있다.

강서구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

진교훈 서울 강서구청장이 11일부터 오는 13일까지 사흘간 지역에서 추진 중인 정비사업 현장 64곳을 찾아 추진 현황을 점검한다.강서구에 따르면 진 구청장은 점검 첫날인 이날 화곡6동 957-1 일대 모아타운 현장을 시작으로 등촌동, 염창동 등 지역 곳곳에서 진행 중인 정비사업지 23곳을 방문했다.모아타운부터 재개발·재건축, 청년주택, 리모델링 사업 등 다양한 정비사업의 추진 상황을 점검하기 위해서다. 그는 오는 13일까지 현장에서 주민들을 위한 대안책을 찾겠다는 구상이다.진 구청장은 골목 곳곳을 걸어 다니며 원도심의 주거 환경을 확인하고 주민 불편 사항도 점검했다.화곡동 961-33 일대 언덕길을 오른 그는 “경사가 가팔라 평상시뿐만 아니라 눈이나 비가 내릴 경우 주민 안전이 위협받을 수 있다”며 현장에서 보행자 안전 확보 방안을 지시했다.이어 주택 담벼락이 공개 녹지와 맞닿아 있어 폭우 시 무너질 우려가 있는 곳도 세밀히 살폈다.즉석에서 주민이나 정비사업 추진위원회 관계자 등을 만나 주거 환경 개선을 요구하는 목소리도 경청했다.한 주민이 “우리도 좋은 집, 넓은 집에서 살 수 있게 도와달라”고 말하자, 진 구청장은 건물 노후도와 정비사업 추진 현황 등을 확인한 뒤 정비사업 지원 방안을 안내하기도 했다.진 구청장은 “주거 환경 개선은 곧 강서구민의 삶의 질 향상으로 연결된다”면서 “지역 곳곳에서 추진 중인 정비사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 지원에 빈틈이 없도록 하겠다”고 밝혔다.