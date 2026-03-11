축산브랜드 키우는 강원…“품질 제고·판로 확대”

이미지 확대 강원도청 전경. 강원도 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원도청 전경. 강원도 제공

강원도는 올해 64억원을 들여 축산물 경쟁력을 강화한다고 11일 밝혔다.도내 대표 축산물 브랜드 중 하나인 ‘강원한우’의 위상을 높이기 위해 19억원을 투입한다. 강원한우는 지난해 농림축산식품부가 주최한 축산물 브랜드 경진대회에서 최고의 영예로 꼽히는 ‘국가 명품 브랜드’ 인증을 받았다. 2019·2021·2023년에는 대상을 수상했다.또 도는 축산물 수출을 확대하기 위해 3억원을 들여 수출작업장 시설을 개선하고, 해외시장 홍보마케팅을 강화한다.축산물 브랜드 신제품 개발과 저장·유통시설 개선에는 11억원이 투입된다.송창수 도 축산브랜드관리팀장은 “지속적인 지원을 통해 브랜드 가치를 제고하고, 안정적인 판로도 확대하겠다”고 말했다.