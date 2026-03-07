尹 맞서 ‘전공의 사직’ 주도한 박단, 그 후…“오늘부터 응급실 출근”

이미지 확대 박단 전 대한전공의협의회 비상대책위원장. 2025.5.17. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 박단 전 대한전공의협의회 비상대책위원장. 2025.5.17. 연합뉴스

의대 정원 확대에 맞서 전공의 집단 사직을 이끌었던 박단 전 대한전공의협의회 비상대책위원장이 응급실로 복귀한다.박 전 위원장은 6일 페이스북을 통해 “오늘부터 경북대학교병원 응급실로 출근한다”며 “또 부단히 애써보겠다”고 밝혔다.그는 2024년 2월 윤석열 정부의 의대 증원 방침에 반발하며 사직서를 던지고 전공의 집단 이탈을 주도한 핵심 인물이다. 당시 소셜미디어(SNS)에 “현장을 무시한 엉망진창 정책 덕분에 소아응급의학과 세부 전문의의 꿈을 미련 없이 접을 수 있게 됐다”며 복귀 의사가 없음을 밝혔다.그는 비대위 체제 전환 이후에도 조직을 이끌었지만, 지나치게 강경한 노선과 전공의 의견을 충분히 담아내지 못했다는 내부 비판이 나오자 지난해 6월 스스로 물러났다.이후 세브란스 응급의학과 전공의 모집에 도전했으나 최종 관문을 넘지 못했고, 같은 해 10월에는 경북 울릉군 보건의료원 응급실 근무 소식을 전했다.