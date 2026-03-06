카이스트 연구진 “지구 안전선 넘었다…탄소 배출 한계 두 배 초과”

탄소 총량 기준 아닌 연간 배출량 재산정

전해원 교수 “탈탄소화 속도 더욱 높여야”

이미지 확대 카이스트 전해원 교수 닫기 이미지 확대 보기 카이스트 전해원 교수

국제사회가 ‘탄소중립’의 노력을 가속하는 가운데 현재 탄소 배출량이 지구가 감당할 수 있는 한계를 초과했다는 연구 결과가 나왔다.한국과학기술원(카이스트) 녹색성장지속가능대학원 전해원 교수는 6일 탄소 배출 한계를 기존의 ‘탄소 총량’ 기준에서 질소·인 오염과 같은 ‘연간 배출량’ 기준으로 재산정한 결과 두배 이상 높았다고 밝혔다. 이번 연구는 미국 에너지부 산하 태평양북서부국립연구소(PNNL)의 폴 울프람 박사팀과 공동으로 진행했다.기후변화는 대기 중 농도와 복사 강제력, 전 지구 평균 기온 상승 등 누적 축적을 반영하는 ‘저량’ 지표를 기준으로 평가한다. 반면 질소·인은 연간 배출량(유량)을 기준으로 산정하고 있다. 이번 연구는 비교 방식의 불일치에 따른 위험 수준의 측정이 왜곡된다는 문제에 착안해 이뤄졌다.연구진은 지구 평균 온도 상승을 1.5도 이내로 제한하는 조건에 맞춰 분석한 결과 지구가 감당할 수 있는 연간 탄소 배출 한계는 4~17GT(기가톤)이나 현재 배출량은 37GT에 달했다. 지구의 안전 작동 범위를 두배 이상 초과한 것이다.연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 서스테인어빌리티’ 2월 16일 자에 게재되었다.전 교수는 “탄소 배출에 질소 오염 기준을 적용하면 기후변화의 심각성이 분명하게 드러난다”며 “‘플래니터리 바운더리’에서 과소평가 된 지구 환경 문제 해결의 순위 재정렬과 탈탄소화 정책의 필요성을 뒷받침할 수 있을 것”이라고 말했다. 앞서 전 교수는 지난 5일 사이언스 기고에서 “인류가 필요한 기술을 상당 부분 보유하고 있었지만 빠르게 적용하지 못해 기후 위기가 심화했다”면서 “탄소중립 달성을 위해 탈탄소화 속도를 더욱 높여야 한다”고 강조했다.