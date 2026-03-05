영호남/울산시, 수소전기트램 계약… 도시철도 시대 본격화

방금 들어온 뉴스

영호남/울산시, 수소전기트램 계약… 도시철도 시대 본격화

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-03-05 12:24
수정 2026-03-05 12:24
울산시가 도시철도 1호선 도입을 위한 수소전기트램 제작에 들어가면서 본격적인 도시철도 시대의 막을 올렸다.

울산시는 5일 현대로템과 수소전기트램 9편성 제작을 위한 634억원 규모의 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 지난해 11월 입찰 공고 이후 현대로템이 단독 참여했으며, 전문가 8명으로 구성된 평가위원회의 제안서 심사와 기술·가격 협상을 거쳐 성사됐다.

도시철도 1호선은 태화강역부터 신복교차로까지 총연장 10.85㎞ 구간에 전차선이 없는 무가선 방식으로 추진된다. 수소전기트램은 1편성당 5모듈(길이 35m, 너비 2.65m) 규모로 최대 305명까지 수용 가능하며 최고 시속 60㎞로 운행된다.

이 트램은 1회 충전 시 200㎞ 이상 주행이 가능하고, 최신 회전 대차 기술을 적용해 궤도 마찰 소음을 획기적으로 줄였다. 특히 핵심 기술인 수소연료전지는 오염물질 배출이 전혀 없고 미세먼지 정화 효과도 탁월해 울산이 친환경·저탄소 도시로 전환하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

한편 울산도시철도 1호선은 총사업비 3814억원을 들여 올해 하반기 착공해 오는 2029년 말 개통할 예정이다.

울산 박정훈 기자
