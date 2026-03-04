‘후계 갈등’ 교회 수사 관련 청탁…수억원 받은 경찰관 검찰 송치

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

후계를 놓고 내부 갈등을 빚고 있는 서울의 한 대형교회 목사 측으로부터 수사 관련 청탁을 대가로 수억원을 받은 전직 경찰관이 검찰에 넘겨졌다.서울경찰청 반부패수사대는 지난달 전직 경찰 A씨를 포함한 경찰 관계자 2명과 목사 B씨 등 대형교회 관계자 3명을 검찰에 송치한 것으로 4일 확인됐다. A씨는 공무상비밀누설·부정처사후수뢰·변호사법 위반 혐의를 받는다.A씨는 2022년 3월부터 2024년 12월까지 서울 구로구에 있는 대형교회 목사 B씨측으로부터 후계 갈등을 빚고 있던 C 목사 수사 관련 청탁을 대가로 세 차례에 걸쳐 현금 총 7억 5000만원을 받은 혐의를 받는다.A씨는 경찰 재직 중이던 2022년 3월 구로경찰서 경찰관 2명을 통해 C 목사 횡령 사건 첩보가 구로서에 제출되도록 했으며, 퇴직한 이후에는 해당 경찰관들로부터 입수한 C 목사 관련 수사 진행 상황을 B 목사 측에 전달하며 돈을 받은 것으로 전해졌다.이 과정에서 C 목사의 출국금지 여부, 압수수색 영장과 구속영장 신청 여부 등 공무상 비밀은 물론 사건 담당 검사와 경찰 간 통화녹음까지 건넨 것으로 조사됐다.구속기소 청탁을 받고 실제 C 목사가 기소되자 A씨는 착수금과 성공 대가도 받았다. 서울남부지법은 지난해 12월 특정경제가중처벌법(특경법)상 횡령 혐의를 받는 C 목사를 징역 3년에 집행유예 4년을 선고했다.A씨에게 수사 상황을 공유한 경찰 중 1명은 지난해 수사를 받던 도중 스스로 목숨을 끊은 것으로 전해졌다. B 목사는 특경법상 횡령 혐의로 불구속 송치됐다.