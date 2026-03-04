‘후계 갈등’ 교회 수사 관련 청탁…수억원 받은 경찰관 검찰 송치

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘후계 갈등’ 교회 수사 관련 청탁…수억원 받은 경찰관 검찰 송치

신융아 기자
신융아 기자
입력 2026-03-04 20:25
수정 2026-03-04 20:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


후계를 놓고 내부 갈등을 빚고 있는 서울의 한 대형교회 목사 측으로부터 수사 관련 청탁을 대가로 수억원을 받은 전직 경찰관이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 반부패수사대는 지난달 전직 경찰 A씨를 포함한 경찰 관계자 2명과 목사 B씨 등 대형교회 관계자 3명을 검찰에 송치한 것으로 4일 확인됐다. A씨는 공무상비밀누설·부정처사후수뢰·변호사법 위반 혐의를 받는다.

A씨는 2022년 3월부터 2024년 12월까지 서울 구로구에 있는 대형교회 목사 B씨측으로부터 후계 갈등을 빚고 있던 C 목사 수사 관련 청탁을 대가로 세 차례에 걸쳐 현금 총 7억 5000만원을 받은 혐의를 받는다.

A씨는 경찰 재직 중이던 2022년 3월 구로경찰서 경찰관 2명을 통해 C 목사 횡령 사건 첩보가 구로서에 제출되도록 했으며, 퇴직한 이후에는 해당 경찰관들로부터 입수한 C 목사 관련 수사 진행 상황을 B 목사 측에 전달하며 돈을 받은 것으로 전해졌다.

이 과정에서 C 목사의 출국금지 여부, 압수수색 영장과 구속영장 신청 여부 등 공무상 비밀은 물론 사건 담당 검사와 경찰 간 통화녹음까지 건넨 것으로 조사됐다.

구속기소 청탁을 받고 실제 C 목사가 기소되자 A씨는 착수금과 성공 대가도 받았다. 서울남부지법은 지난해 12월 특정경제가중처벌법(특경법)상 횡령 혐의를 받는 C 목사를 징역 3년에 집행유예 4년을 선고했다.

A씨에게 수사 상황을 공유한 경찰 중 1명은 지난해 수사를 받던 도중 스스로 목숨을 끊은 것으로 전해졌다. B 목사는 특경법상 횡령 혐의로 불구속 송치됐다.
신융아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
전직 경찰 A씨가 수사 청탁을 받고 받은 금액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로