정부, 중동 사태 선원 안전 확보 대책 논의

중동 사태 장기화 시 선원 안전 확보 방안 마련
해양수산부가 4일 미국·이사라엘과 이란 간 군사적 충돌에 따른 중동 사태와 관련해 노조와 선원 안전대책을 논의하고 있다.
해양수산부는 4일 미국·이스라엘과 이란 간 군사적 충돌에 따른 중동 사태와 관련해 노조와 간담회를 열고 선원 안전 대책을 논의했다.
이번 간담회는 전국해운노동조합협의회와 전국해상선원노동조합연맹의 요청을 받아 개최됐다.
노조는 호르무즈 인근 해역 선원의 안전을 위해 생필품과 선원 교대 지원을 요청하고 상황이 악화될 경우 선원 안전 확보 방안 수립 등을 건의했다. 또 선원들의 불안감 해소를 위해 정부의 적극적인 정보 공유를 요청했다.
해수부는 중동 상황이 장기화될 경우 선원 안전 확보 방안을 마련할 계획이라고 설명했다. 해수부는 페르시아만과 오만만을 포함해 호르무즈 인근 해역에 머물고 있는 선박과 선원의 명단을 확보하고 선박·선사의 안전 조치 사항, 생필품 현황, 선원 교대 상황 등을 매일 확인하고 있다. 또 다음주 초 김성범 장관 직무대행 주재로 노·사·정 간담회를 개최할 계획이다.
김혜정 해운물류국장은 “해수부는 앞으로도 노사와 긴밀히 소통하며 중동 상황에 국적 선사와 선원의 안전 관리에 만전을 기하겠다”며 “노조 역시 우리 선원과 선박의 안전을 위해 최선을 다해달라”고 당부했다.
