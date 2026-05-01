홈플러스 노조 “월급 포기, 홈플 정상화에 써달라”

세줄 요약 홈플러스 일반노조가 정기 대의원대회에서 월급을 포기해 영업 정상화에 쓰자고 결의했다. 법원의 회생 절차 2개월 연장을 환영하며, 이 기간을 존속 여부를 가를 마지막 골든타임으로 봤다. 사측과 메리츠에도 DIP 투입과 브릿지 대출 등 책임 있는 지원을 요구했다. 월급 포기 결의, 영업 정상화 투입 촉구

회생 절차 2개월 연장, 마지막 골든타임 규정

경영진·메리츠에 DIP·브릿지 대출 요구

이미지 확대 홈플러스 일반노조는 지난달 30일 열린 제30차 정기 대의원대회에서 월급을 포기하고 홈플러스 영업 정상화에 투입할 것을 촉구하는 내용을 결의했다. 자료 : 홈플러스 일반노조 닫기 이미지 확대 보기 홈플러스 일반노조는 지난달 30일 열린 제30차 정기 대의원대회에서 월급을 포기하고 홈플러스 영업 정상화에 투입할 것을 촉구하는 내용을 결의했다. 자료 : 홈플러스 일반노조

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홈플러스 양대 노조 중 하나인 일반노조가 “월급을 포기하겠다”며 자신들의 월급을 홈플러스 영업 정상화에 투입해달라고 촉구했다.1일 업계에 따르면 홈플러스일반노조는 전날 열린 제30차 정기 대의원대회에서 이같이 결의했다며 “법원의 홈플러스 회생 절차 2개월 연장 결정을 적극 환영한다”고 밝혔다.일반노조는 “이번 연장 기간이 홈플러스의 존속 여부를 결정지을 마지막 골든타임이라는 절박한 심정으로, 직원들의 월급을 포기해서라도 영업 정상화를 이뤄내겠다”면서 “해당 재원이 전액 영업 정상화 및 상품 공급에 투입될 것을 촉구한다”고 말했다.이어 “회사를 살리기 위해 노동자가 할 수 있는 가장 뼈아픈 희생”이라고 강조했다.일반노조는 홈플러스 경영진을 비롯해 최대 채권자인 메리츠금융그룹에도 노조의 결정에 함께할 것을 촉구했다.일반노조는 “대주단인 메리츠 등 금융권도 그에 걸맞은 책임을 다해야 한다”면서 “회생기업 운용자금(DIP)을 즉시 투입해 회생 기간 중 운영 동력을 잃지 않도록 해야 한다”면서 “브릿지 대출을 신속히 결정해 향후 성공적인 매각을 위한 가교 역할을 해야 한다”고 목소리를 높였다.일반노조는 “지금은 모든 역량을 영업에 쏟아부어야 할 때”라며 “노동자의 임금, 익스프레스 매각 대금, 메리츠의 DIP 투자금 등 모든 가용 재원이 오직 ‘영업 정상화’라는 단 하나의 목적을 향해 집중돼야 한다는 점을 분명히 한다”라고 강조했다.이어 “우리 노동자들에게 월급은 피와 땀의 결정체이지만, 지금 회사가 무너지면 그마저도 의미가 없다는 것을 잘 알고 있다”면서 “노동자가 임금을 내놓는 배수의 진을 친 만큼, 사측과 대주단 역시 기득권을 내려놓고 영업 현장에 물건이 돌고 손님이 다시 찾는 정상화에 모든 역량을 집중해야 한다”고 당부했다.