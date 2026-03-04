[속보]이란 “호르무즈서 유조선 10척 이상 불타”…해수부, “한국 국적 선박 피해 없어”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보]이란 “호르무즈서 유조선 10척 이상 불타”…해수부, “한국 국적 선박 피해 없어”

김중래 기자
김중래 기자
입력 2026-03-04 10:50
수정 2026-03-04 10:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

해수부 “국내 선박 피해 없어”

이란 위협에 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박들. 연합뉴스
이란 위협에 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박들. 연합뉴스


이란이 호르무즈 해협에서 최소 10척의 선박을 향해 미사일 공격을 했다고 밝힌 가운데 한국 국적 선박의 피해는 없는 것으로 확인됐다.

해양수산부 관계자는 4일 오전 “한국 국적 선박의 피해는 없다”며 “실시간으로 선사 및 선박들과 소통 중”이라고 밝혔다. 호르무즈 해협 안에 있거나 인근을 운항 중인 국내 해운사 소속 선박은 40척이다. 해협 내측에는 26척이 있는 것으로 파악됐다.

이날 러시아 리아노보스티 통신은 이란 파르스 통신을 인용해 이란 혁명수비대(IRGC) 해군 부사령관 모하마드 아크바르자데가 “호르무즈 해협이 안전하지 않다는 IRGC 해군의 반복적인 경고를 무시한 10척 이상의 유조선이 각종 미사일 공격을 받아 불에 탔다”고 말했다고 보도했다.

김중래 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이란이 호르무즈 해협에서 미사일 공격한 선박 수는?
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로