지난해 울산 수돗물 유수율 91% 역대 최고… 수돗물 337만t 절약

방금 들어온 뉴스

지난해 울산 수돗물 유수율 91% 역대 최고… 수돗물 337만t 절약

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-03-04 10:42
수정 2026-03-04 10:42
울산시 상수도사업본부.
울산시 상수도사업본부.


지난해 울산 수돗물 유수율이 91%로 조사돼 역대 최고치를 기록했다.

울산시 상수도사업본부는 지난해 지역 수돗물 연간 유수율이 91.3%를 기록했다고 4일 밝혔다. 유수율은 정수장에서 생산된 수돗물 중 요금 수입으로 회수되는 비율이다.

울산의 유수율은 2010년 87.6%를 기록한 이후 2022년 88.2%, 2023년과 2024년 89.6% 등 상승세를 보이고 있다. 유수율 90%대 돌파는 지난해가 처음이다

이번 성과는 지난해 5월부터 ‘유수율 제고 전담팀’을 본격적으로 가동한 결과로 분석된다. 전담팀은 단기·중장기 계획을 통해 ▲노후관로 정비 ▲블록 고립화 구축 ▲배수관로 적정 수압 유지 ▲누수 탐사 ▲노후 계량기 조기 교체 등을 집중적으로 추진했다.

상수도사업본부는 지난해 10.5㎞ 구간의 노후관을 교체했으며, 총 2865㎞ 구간에서 누수 탐사를 해 128건의 누수를 조기에 발견·수리했다. 이를 통해 337만t의 수돗물 손실을 예방하고 39억원의 예산을 절감한 것으로 집계됐다.

특히 2024년부터 수도관망을 블록 단위로 나눠 관리하는 ‘블록 고립화사업’을 통해 유수율을 크게 높였다.

상수도사업본부 관계자는 “이번 역대 최고 유수율 달성은 노후 시설 정비와 블록 시스템의 효율적 관리 등 상수도 현대화 사업의 결실”이라며 “앞으로도 노후관로 정비를 위한 국비 확보에 힘쓰고, 시민에게 더 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급하겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
