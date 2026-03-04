‘5000가족 유아차런’ 28일 서울 도심 누빈다

2026-03-04 23면

서울시는 오는 28일 광화문광장~여의도공원 일대에서 ‘2026 서울 유아차런’을 개최한다고 3일 밝혔다. 세 번째로 열리는 이번 행사에는 전국 최대 규모인 5000가족, 약 2만 5000명이 참가할 예정이다. 초등학생 이하 아동 동반 가족까지 누구나 참여할 수 있다.시는 오는 5일 오전 10시부터 12일 오후 5시까지 공식 누리집에서 선착순으로 참가 신청을 받는다. 참가비는 가족당 5만원이며, 일부는 한부모가족을 위해 기부된다. 참가자에게는 기념 티셔츠﻿와 등번호 등 사전 기념품이 우편 발송된다. 완주 가족에게는 메달과 간식 꾸러미를 준다. ﻿대회 당일인 28일 오전 6시부터 정오까지 광화문광장~여의도공원에 이르는 주요 구간의 교통통제가 단계별로 이루어질 예정이다.﻿