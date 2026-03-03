반포대교 추락 포르쉐女는 병원홍보 인플루언서…약물공급 병원직원 자수

운전자, 병원 홍보대행업체 운영

사업관계 병원 직원이 약물 공급

경찰, 위험운전치상혐의 추가 적용

이미지 확대 약물을 투약한 상태로 차량을 몰다 반포대교 난간을 뚫고 추락한 30대 여성 A씨가 27일 서울서부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 휠체어를 타고 출석하고 있다. A씨는 지난 25일 오후 8시 44분쯤 포르쉐 SUV를 몰고 반포대교를 달리다 난간을 들이받고 잠수교 인근 한강 둔치로 추락한 혐의를 받는다. 2026.2.27 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 약물을 투약한 상태로 차량을 몰다 반포대교 난간을 뚫고 추락한 30대 여성 A씨가 27일 서울서부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 휠체어를 타고 출석하고 있다. A씨는 지난 25일 오후 8시 44분쯤 포르쉐 SUV를 몰고 반포대교를 달리다 난간을 들이받고 잠수교 인근 한강 둔치로 추락한 혐의를 받는다. 2026.2.27 뉴스1

이미지 확대 지난 25일 오후 8시 44분쯤 반포대교에서 주행하던 포르쉐 차량이 강변북로를 주행 중이던 벤츠 차량 위로 떨어진 뒤 잠수교까지 추락해 운전자를 포함한 2명이 다치고 차량 4대가 파손되는 사고가 발생했다. 서울 용산경찰서는 사고를 낸 포르쉐 차량에서 프로포폴 주사제와 진정마취용 약물, 일회용 주사기 등을 발견하고 운전자인 30대 여성 A씨를 이날 자정 40분쯤 긴급체포했다. 2026.2.26 뉴스1(용산소방서 제공) 닫기 이미지 확대 보기 지난 25일 오후 8시 44분쯤 반포대교에서 주행하던 포르쉐 차량이 강변북로를 주행 중이던 벤츠 차량 위로 떨어진 뒤 잠수교까지 추락해 운전자를 포함한 2명이 다치고 차량 4대가 파손되는 사고가 발생했다. 서울 용산경찰서는 사고를 낸 포르쉐 차량에서 프로포폴 주사제와 진정마취용 약물, 일회용 주사기 등을 발견하고 운전자인 30대 여성 A씨를 이날 자정 40분쯤 긴급체포했다. 2026.2.26 뉴스1(용산소방서 제공)

이미지 확대 지난 25일 오후 8시 44분쯤 반포대교에서 주행하던 포르쉐 차량이 강변북로를 주행 중이던 벤츠 차량 위로 떨어진 뒤 잠수교까지 추락해 운전자를 포함한 2명이 다치고 차량 4대가 파손되는 사고가 발생했다. 서울 용산경찰서는 사고를 낸 포르쉐 차량에서 프로포폴 주사제와 진정마취용 약물, 일회용 주사기 등을 발견하고 운전자인 30대 여성 A씨를 이날 자정 40분쯤 긴급체포했다. 2026.2.26 뉴스1(용산소방서 제공) 닫기 이미지 확대 보기 지난 25일 오후 8시 44분쯤 반포대교에서 주행하던 포르쉐 차량이 강변북로를 주행 중이던 벤츠 차량 위로 떨어진 뒤 잠수교까지 추락해 운전자를 포함한 2명이 다치고 차량 4대가 파손되는 사고가 발생했다. 서울 용산경찰서는 사고를 낸 포르쉐 차량에서 프로포폴 주사제와 진정마취용 약물, 일회용 주사기 등을 발견하고 운전자인 30대 여성 A씨를 이날 자정 40분쯤 긴급체포했다. 2026.2.26 뉴스1(용산소방서 제공)

25일 오후 8시 44분 서울 반포대교를 달리던 포르쉐 차량이 다리 밑 한강 둔치로 추락하는 모습이 다른 차량 블랙박스에 찍혔다. 연합뉴스 독자제공 닫기 이미지 확대 보기 25일 오후 8시 44분 서울 반포대교를 달리던 포르쉐 차량이 다리 밑 한강 둔치로 추락하는 모습이 다른 차량 블랙박스에 찍혔다. 연합뉴스 독자제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 반포대교를 달리다 한강 둔치로 추락한 운전자는 팔로워 11만명을 보유한 인플루언서이자 병원 홍보대행업체 대표인 것으로 전해졌다.1일 업계에 따르면 인플루언서 A씨 업체는 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)에서 “병원 전문 데이터 보유 중”, “다년간의 병원 DB 활용” 등을 광고해온 것으로 파악됐다.또한 A씨는 평소 피부과 시술 과정을 SNS에 수시로 게시해왔는데, 그 수만 250여개에 달한다.A씨는 그러나 사고 사흘 만에 SNS 계정을 돌연 삭제했다.A씨는 지난달 25일 오후 8시 44분쯤 검은색 포르쉐를 몰고 반포대교를 주행하다 난간을 뚫고 잠수교 인근 한강 둔치로 추락했다. 이 사고로 A씨를 포함해 2명이 다치고 차량 4대가 파손됐다.경찰은 추락한 A씨의 차에서 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 관 등을 다량 발견하고 불법 처방 여부로 수사를 확대했다.그리고 지난 2일 A씨에게 약물 소지 혐의 공범 관계인 B씨가 용산경찰서에 자수해 피의자로 조사받았다.30대 여성 B씨는 A씨 운영 업체와 사업적 관계인 한 병원의 직원으로, 본인이 A씨에게 약물을 건넸다고 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 B씨가 어떤 경위로 A씨에게 약물을 제공했는지, 정상적인 진료나 처방이 있었는지 등을 살피고 있다. 해당 병원에 대한 조사 역시 검토 중이다.경찰은 사건 당시 A씨가 약물로 인해 정상적인 운전이 불가능했다고 보고 위험운전치상 혐의를 추가로 적용했다.이에 따라 A씨의 혐의는 마약류관리법 위반과 도로교통법상 약물 운전 혐의에 더해 3개로 늘어났다.