마사회 ‘제5기 국민참여혁신단’ 모집… “국민 목소리 경영에 반영”

한국마사회가 국민의 참신한 아이디어를 경영 현장에 반영하고 소통을 강화하기 위해 ‘2026년 제5기 국민참여혁신단’을 공개 모집한다고 3일 밝혔다.지원 자격은 한국마사회 운영에 관심이 있는 20대부터 50대까지의 대한민국 국민으로, 총 25명 내외를 선발한다. 모집 인원은 일반단원 15명과 온라인 패널 10명으로 구성되며, 특히 온라인 패널은 전면 비대면 방식으로 활동이 이뤄져 거주 지역과 관계없이 참여할 수 있도록 했다.선발된 제5기 국민참여혁신단은 이달부터 오는 12월까지 약 10개월간 한국마사회의 혁신 파트너로 활동한다. 주요 활동으로는 ▲한국마사회 주요 사업 관련 아이디어 제안 ▲대표 과제 심사 및 설문조사 참여 ▲SNS를 활용한 사업·행사 홍보 등이다. 일반단원은 한국마사회 주요 사업장을 직접 방문해 의견을 전달하는 현장 체험 활동 기회가 제공된다.활동 실적에 따라 소정의 활동 지원금과 기념품이 지급되며, 참여도가 60% 이상인 단원에게는 위촉장과 수료증이 주어진다. 연말에는 우수 단원을 뽑아 별도의 감사장과 포상금을 전달할 계획이다.지원 희망자는 한국마사회 기업 홈페이지 공지사항에서 지원서를 내려받아 작성한 뒤 오는 15일까지 전용 이메일로 제출하면 된다. 최종 합격자는 오는 21일 개별 통보할 예정이다.