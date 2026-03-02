30대 여성, 나무젓가락으로 길 가던 남성 얼굴 찔러 체포

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 이미지. 서울신문DB

30대 여성이 일면식도 없는 40대 남성의 얼굴을 나무젓가락으로 찔러 다치게 하는 사건이 발생했다.2일 경찰에 따르면 전날 오후 5시 26분쯤 경기 의정부시 의정부동 경전철 의정부중앙역 인근 거리에서 A씨가 지나가던 B씨의 얼굴을 나무젓가락으로 찔렀다.B씨는 눈 아래쪽 부위를 찔려 병원 치료를 받은 것으로 알려졌다.A씨는 길에 버려져 있던 나무젓가락을 주워서 범행한 것으로 조사됐으며 곧 출동한 경찰에 체포됐다.평소 정신과 약을 복용 중인 A씨는 보호자와 함께 다녔는데, 범행 시점에는 보호자가 잠시 자리를 비웠던 것으로 확인됐다.경찰은 A씨를 상해 혐의로 입건하고 범행 경위를 조사하고 있다.