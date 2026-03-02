울산 동구청, 이달부터 미취업 청년에 자격증 응시료 지원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

울산 동구청, 이달부터 미취업 청년에 자격증 응시료 지원

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-03-02 11:52
수정 2026-03-02 11:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
울산 동구청.
울산 동구청.


울산 동구는 오는 3일부터 예산 소진 시까지 미취업 청년에게 자격증 시험 응시료를 지원한다고 2일 밝혔다. 신청은 울산청년정책플랫폼에서 하면 된다.

대상은 시험 응시일부터 지원금 신청 접수일까지 동구에 주민등록을 둔 19~39세(1986∼2007년생) 미취업·미창업자다.

대상 시험은 어학 시험, 한국사능력검정시험, 국가 기술 자격증 시험, 국가 전문자격증 시험, 국가 공인 민간 자격증 시험 등 900종이다.

지원 금액은 연 최대 10만원까지 실비로 지급한다. 응시 횟수는 무제한이지만 지원 신청은 1인당 한 번만 가능하다. 필요 서류를 갖춰 울산청년정책플랫폼에서 신청하면 다음 달 15일까지 응시료가 지급된다.

동구 관계자는 “이번 지원이 청년들의 경제적 부담을 덜어주고 안정적으로 취업 역량을 쌓는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
동구의 청년 자격증 시험 응시료 지원 대상 연령은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로