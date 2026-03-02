울산 동구청, 이달부터 미취업 청년에 자격증 응시료 지원

이미지 확대
울산 동구청.
울산 동구는 오는 3일부터 예산 소진 시까지 미취업 청년에게 자격증 시험 응시료를 지원한다고 2일 밝혔다. 신청은 울산청년정책플랫폼에서 하면 된다.
대상은 시험 응시일부터 지원금 신청 접수일까지 동구에 주민등록을 둔 19~39세(1986∼2007년생) 미취업·미창업자다.
대상 시험은 어학 시험, 한국사능력검정시험, 국가 기술 자격증 시험, 국가 전문자격증 시험, 국가 공인 민간 자격증 시험 등 900종이다.
지원 금액은 연 최대 10만원까지 실비로 지급한다. 응시 횟수는 무제한이지만 지원 신청은 1인당 한 번만 가능하다. 필요 서류를 갖춰 울산청년정책플랫폼에서 신청하면 다음 달 15일까지 응시료가 지급된다.
동구 관계자는 “이번 지원이 청년들의 경제적 부담을 덜어주고 안정적으로 취업 역량을 쌓는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.
