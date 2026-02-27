[포토] “대한독립만세” 서울꿈새김판 새단장

서울시는 107주년 3·1절을 맞아 ‘봄이 오기를 꿈꾸며 외쳤습니다. 대한독립만세’라는 문구를 담은 서울꿈새김판을 공개했다고 27일 밝혔다.
이번 꿈새김판은 흩날리는 꽃잎 속에서 태극기를 흔들며 만세를 외치는 독립운동가들의 모습을 담았다. 독립을 향한 희망을 품고 대한독립만세를 외쳤던 그날의 의미와, 봄꽃처럼 다시 피어나는 자주의 정신을 표현했다는 설명이다.
시는 차가운 겨울이 지나면 봄이 찾아오듯, 나라를 잃은 어려움 속에서도 희망을 잃지 않았던 선열들의 뜻을 기억하고 시민들에게 자긍심을 전하기 위해 이번 꿈새김판을 제작했다고 덧붙였다.
왕정순 서울시의원, 서울시의회 의원연구단체 서울시 민선 8기 공약 평가 연구 최종보고회 참석
왕정순 의원(더불어민주당·관악2)은 지난 24일 서울시의회 의원회관 8-1회의실에서 열린 의원 연구단체 서울살림포럼의 ‘서울시 민선 8기 공약 평가 연구: 약자와의 동행과 매력도시, 서울을 중심으로’ 최종보고회에 참석했다. 서울살림포럼은 왕 의원을 포함한 서울시의원 7명으로 구성된 서울시의회 의원연구단체다. 이번 연구용역은 왕 의원을 비롯한 소속 의원 1인당 500만원의 연구용역비로 총 3500만원의 예산을 투입해 추진됐다. 이는 지방의회 의원이 자신의 연구활동 예산을 직접 투입해 집행기관에 대한 독립적인 정책 평가를 수행했다는 점에서 의미가 있다. 이번 보고회는 서울살림포럼이 지방의회 고유 기능인 견제·감시의 일환으로 추진한 연구용역의 결과를 공유하는 자리로, 동국대학교 산학협력단(연구책임 박명호 교수)이 4개월 동안 수행한 연구 성과를 발표했다. 보고서는 민선 8기 서울시정의 핵심 철학인 ‘약자와의 동행’ 슬로건 아래 추진된 244개 공약 중 16개 대표 공약을 선정했다. 이어 국제개발협력 분야의 표준 평가 틀인 OECD DAC 6대 기준(적절성·일관성·효과성·효율성·영향력·지속가능성)과 현대 정치철학에 기반한 규범적 가치 기준 6개 지표를 결합한 1
서울시의회 바로가기
민수홍 서울시 홍보기획관은 “이번 꿈새김판이 그날의 뜨거운 외침을 되새기고, 시민들이 일상에서 선열들이 보여준 자주와 희생 그리고 희망의 정신을 다시 한번 기억하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울시가 107주년 3·1절을 맞아 공개한 것은?