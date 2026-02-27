‘약물 운전’ 반포대교 포르쉐 30대 女 구속…“증거 인멸·도망 염려”

25일 오후 8시 44분 서울 반포대교를 달리던 포르쉐 차량이 다리 밑 한강 둔치로 추락하는 모습이 다른 차량 블랙박스에 찍혔다. 연합뉴스 독자제공 닫기 이미지 확대 보기 25일 오후 8시 44분 서울 반포대교를 달리던 포르쉐 차량이 다리 밑 한강 둔치로 추락하는 모습이 다른 차량 블랙박스에 찍혔다. 연합뉴스 독자제공

약에 취한 상태로 차를 몰고 서울 반포대교를 달리다 난간을 뚫고 한강 둔치로 추락한 30대 여성 운전자가 27일 경찰에 구속됐다.서울서부지법은 이날 도로교통법상 약물운전 혐의 등을 받는 30대 여성 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 “증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다”며 영장을 발부했다.A씨는 지난 25일 오후 8시 44분쯤 검은색 포르쉐 스포츠유틸리티차량(SUV)을 몰고 반포대교를 주행하다 난간을 뚫고 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어져 타박상을 입었다. 추락 과정에서 A씨의 차가 덮친 벤츠 운전자 40대 남성도 경상을 입었다.경찰은 이튿날 A씨를 긴급체포해 사고 경위와 약물 사용 여부 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청했다.A씨는 경찰 조사에서 약물을 투약하고 운전했다며 혐의를 시인했다.사고 현장의 A씨 차량에서는 여러 개의 프로포폴 빈 병과 약물이 담긴 일회용 주사기, 의료용 관 등이 다수 발견됐다.A씨의 신병을 확보한 서울 용산경찰서는 불법 처방 여부 등에 대한 조사를 이어갈 방침이다.