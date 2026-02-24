사회 [속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 전성배 1심 징역 6년 김성은 기자 입력 2026-02-24 14:54 수정 2026-02-24 14:54 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/02/24/20260224500191 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 이른바 ‘건진법사’로 알려진 전성배씨. 2024.12.19 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이른바 ‘건진법사’로 알려진 전성배씨. 2024.12.19 연합뉴스 [속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 전성배 1심 징역 6년 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 건진법사 전성배가 받은 1심 판결 내용은? 징역 6년 징역 3년