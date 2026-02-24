실물화재 실험…연기 뿜어져 나오는 아파트

2026 밀라노 올림픽
실물화재 실험…연기 뿜어져 나오는 아파트

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-02-24 12:24
수정 2026-02-24 12:24
서울소방재난본부와 서울주택도시개발공사(SH)가 지난 23일 서울 노원구 하계5단지에서 제2차 아파트 실물화재 실험을 진행하고 있다. 2026.2.24 홍윤기 기자
서울소방재난본부와 서울주택도시개발공사(SH)가 지난 23일 서울 노원구 하계5단지에서 제2차 아파트 실물화재 실험을 진행하고 있다. 2026.2.24 홍윤기 기자


서울소방재난본부와 서울주택도시개발공사(SH)가 지난 23일 서울 노원구 하계5단지에서 제2차 아파트 실물화재 실험을 진행했다.

이번 실험은 스프링클러 미설치 주택의 화재 안전 강화 방안을 모색하기 위한 것으로 휴대용 리튬이온배터리 화재 재현 실험도 함께 선보였다.

홍윤기 기자
