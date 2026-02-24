서울시, 고령운전자 200명에 ‘페달오조작 방지장치’ 시범 지원

70세 이상 대상…3월 3~17일 신청자 모집
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
페달오조작 방지 장치 실증특례 시범사업
페달오조작 방지 장치 실증특례 시범사업 포스터
서울시 제공
서울시 제공
최근 페달 오조작 사고가 연평균 2000건 가까이 발생하는 가운데 서울시가 70세 이상 고령운전자 200명을 대상으로 페달오조작 방지장치 시범사업을 진행한다.
서울시는 “고령운전자의 급가속 교통사고를 예방하기 위한 ‘페달 오조작 방지 장치 실증특례 시범사업’을 진행한다”면서 “실제 운행 데이터를 기반으로 급가속 억제 효과를 분석하고, 고령운전자 교통안전 강화를 위한 정책 방향을 설정하기 위한 사업”고 24일 밝혔다.
페달 오조작 방지장치는 운전자가 가속 페달을 잘못 밟아 발생하는 급가속 상황을 억제하는 장치다. 정차하거나 시속 15㎞ 이하 저속 주행 중 급가속을 제한하고, 주행 중 엔진 회전수가 분당 4500회 이상으로 올라가는 등 경우엔 엔진 출력이 제어된다.
지원 대상은 서울에 사는 70세 이상 고령운전자와 70세 이상 서울시 고령 택시운전자다. 다음달 3일부터 17일까지 신청을 받고 4월부터 차량 200대에 순차적으로 무상 설치한다. 다만 2010년 이후 생산된 차량만 설치 가능하고 1.5t 이상 화물차나 외제차 등 일부 차종은 제외된다.
선정된 대상자는 5월부터 내년 4월까지 1년간 장치를 장착하고 효과 분석을 위한 운행 기록을 제공하고 설문조사에 협조해야 한다.
앞서 서울시는 지난해 8월 페달오조작 방지장치 지자체 시범사업 1차 대상 지역에 선정됐다. 서울시는 한국교통안전공단과 협력해 페달 오조작 방지 효과를 종합적으로 분석할 계획이다.
이상훈 서울시의원 “교육 인프라 소외 지역 배제하면 ‘미래 교육’의 미래는 없다”
서울시의회 더불어민주당 정책수석부대표 이상훈 의원(강북2)은 지난 20일 열린 ‘서울시의회 더불어민주당-서울시교육청 정책협의회’에서 교육 인프라의 지역 편중을 불러오는 교육 정책을 비판하며 교육 불평등 해소를 위한 대책 마련을 촉구했다. 이번 협의회는 제334회 임시회를 앞두고 서울시의회 민주당 대표단과 서울시교육청 간의 긴밀한 정책 공조를 위해 마련됐으며, 교육청 측에서는 부교육감을 비롯한 주요 실·국장이 참석해 ▲2026년 주요 업무계획 ▲AI 교육 종합계획 ▲서울창의예술교육센터 신규 건립 계획 등을 보고했다. 이 의원은 AI 기반 예술 융합교육을 위한 서울창의예술교육센터를 서초구 잠원동에 설립한다는 계획에 대해 “이미 관련 교육 인프라가 충분히 갖춰진 지역에 미래 교육시설을 추가로 건립하는 것은 지역 균형발전을 정면으로 저해하는 것”이라고 비판했다. 그는 “교육행정의 최우선 가치는 ‘공정’이어야 함에도 미래를 키우는 교육정책이 도리어 강북권 등 특정 지역을 소외시키고 있지는 않은지 꼼꼼히 성찰해야 한다”며 “교육 소외지역의 학생들도 차별 없이 첨단교육 혜택을 누릴 수 있도록 부지 선정부터 정책 수립 전반을 전면 재검토해야 한다”고 강조했다. 이어 교
서울시의회 바로가기
여장권 서울시 교통실장은 “고령운전자의 안전을 실질적으로 높이기 위한 현장 중심 시범사업”이라며 “효과를 면밀히 분석하고, 고령자 교통사고 예방을 위한 정책적 기반을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울시가 고령운전자 시범사업 대상으로 정한 나이는?