상명대, 방과후 교육 내실화 …‘충남 RISE 늘봄학교 고도화’ 산학협약

세줄 요약 상명대가 충남 RISE 늘봄학교 고도화 산학협약을 체결했다. 지역 5개 대학과 7개 에듀테크·교육기관이 참여해 방과후 강사 양성과 교육 프로그램 향상, 품질관리, 통합 DB 구축 등 현장 중심 협력을 추진했다. 상명대, 충남 RISE 늘봄학교 고도화 협약 체결

지역 5개 대학·7개 기관, 현장 협력 체계 구축

강사 양성·프로그램 개발·품질관리 추진

이미지 확대 충남 RISE 늘봄학교 산학 협력 협약식이 열리고 있다. 상명대 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 RISE 늘봄학교 산학 협력 협약식이 열리고 있다. 상명대 제공

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상명대학교(총장 김종희)는 최근 방과 후 강사 양성과 교육 프로그램 향상을 위한 ‘충남 RISE 늘봄학교 고도화(1권역) 기반 산학 협력 협약’을 체결했다고 5일 밝혔다.이번 협약은 대학과 기업, 교육 유관기관 등이 공동으로 참여하는 협력 모델로, 지역 맞춤형 교육 생태계 구축 등을 위해 기획됐다.협약에는 교육 현장에서의 실효성을 높이기 위해 지역 5개 대학과 7개 에듀테크 및 교육 전문 기관이 참여해 현장 중심 협력 체계를 구축했다.주요 내용은 △현장 맞춤형 방과 후 프로그램 공동 개발 및 운영 지원 △전문 강사 양성 및 역량 강화 고도화 △체계적인 교육 품질관리 및 강사·프로그램 통합 DB 구축 등이다.상명대 관계자는 “체계적 강사 양성과 프로그램 고도화를 통해 지역 공교육 내실화에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.