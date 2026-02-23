중국·필리핀서 활동 보이스피싱 조직 검거…56억원 몰수

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
중국·필리핀서 활동 보이스피싱 조직 검거…56억원 몰수

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-02-23 11:12
수정 2026-02-23 11:12
경찰, 사기 등 혐의 11명 구속·65명 불구속 송치
사채업자 공모해 채무자 해외 유인 후 범행 강요

중국과 필리핀을 거점으로 보이스피싱 사기 행각을 벌여 수십억 원을 속여 뺏은 조직원들이 무더기로 적발됐다. 서울신문 DB
중국과 필리핀을 거점으로 보이스피싱 사기 행각을 벌여 수십억 원을 속여 뺏은 조직원들이 무더기로 적발됐다. 서울신문 DB


중국과 필리핀을 거점으로 보이스피싱 사기 행각을 벌여 수십억 원을 속여 뺏은 조직원들이 무더기로 적발됐다.

대전중부경찰서는 23일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등의 혐의로 보이스피싱 조직원 76명을 검거해 이 중 11명을 구속 송치하고 65명을 불구속 송치했다고 밝혔다.

이들은 2019년 2월부터 지난해 6월까지 중국 웨이하이와 필리핀 마닐라에 보이스피싱 콜센터를 설치하고 시중은행 직원인 것처럼 대환대출을 해 주겠다고 속이는 수법으로 62명으로부터 47억원을 편취했다.

구속된 총책 A(30대)씨는 사채업자인 관리책 B(30대)씨와 공모해 채무자들에게 채무 상환을 조건으로 중국으로 유인한 뒤 여권을 빼앗고 감금한 뒤 범행을 강요한 것으로 드러났다. 더욱이 채무자들에게 건당 7%의 보수를 약속하고도 이자 명목으로 가져가는 등 착취한 사실을 확인했다고 경찰은 덧붙였다.

수사에 착수한 경찰은 지난해 7월 총책과 관리책 등을 검거하고 범죄 수익금 56억원 상당을 몰수보전했다.



중부서 관계자는 “몰수보전한 금액 외 확인되지 않은 범죄 수익이 발견돼 추가 수사를 통해 범죄 수익을 환수할 방침”이라며 “보이스피싱 범죄 조직에 가담한 조직원은 끝까지 수사해 단죄할 것”이라고 강조했다.
대전 박승기 기자
위로