李 “헌법 전문에 5·18 정신 반드시 수록” 개헌 재추진 꺼냈다

李 “여야 초당적 협력 간곡히 요청”

민주유공자 직권등록제 마련 약속

대통령 부부 묘지 참배한 후 ‘눈물’

무안공항 참사 현장서 유가족 위로

이미지 확대 5·18 참배하면서 눈물 흘린 李대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 국립5·18민주묘지에서 41년간 무명 열사로 묻혀 있다 2021년 신원이 확인된 양창근 열사의 묘소를 참배하고 있다. 양 열사는 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 주인공인 동호의 모티브가 된 문재학 열사의 친구다. 참배를 마친 이 대통령 부부는 눈물을 훔치기도 했다.

광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5·18 참배하면서 눈물 흘린 李대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 국립5·18민주묘지에서 41년간 무명 열사로 묻혀 있다 2021년 신원이 확인된 양창근 열사의 묘소를 참배하고 있다. 양 열사는 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 주인공인 동호의 모티브가 된 문재학 열사의 친구다. 참배를 마친 이 대통령 부부는 눈물을 훔치기도 했다.

광주 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령은 5·18 정신을 헌법 전문에 반드시 담겠다며 개헌 재추진 의지를 밝혔다. 5·18 기념식에서 12·3 계엄 사태를 ‘빛의 혁명’으로 연결해 민주주의 계승을 강조했고, 옛 전남도청의 K민주주의 성지화와 5·18 민주유공자 직권등록도 약속했다. 5·18 정신 헌법 전문 수록 재추진

여야 초당적 협력과 결단 간곡 요청

빛의 혁명·K민주주의 성지화 약속

2026-05-19 4면

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이재명 대통령은 18일 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “정치적 이해관계를 초월한, 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속이었던 만큼 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡하게 요청드린다”고 말했다.이 대통령은 이날 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 열린 제46주년 5·18민주화운동 기념식 기념사를 통해 이같이 밝혔다. 국회는 지난 7일 5·18민주화운동과 부마민주항쟁을 헌법 전문에 수록하는 내용 등을 담은 개헌안을 상정했으나 의결정족수 부족으로 표결이 무산됐는데, 이 대통령이 개헌 재추진 의지를 피력한 것이다.이 대통령은 12·3 계엄 사태 당시 ‘빛의 혁명’이 5·18 정신을 계승한 것임을 강조했다. 이 대통령은 “분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주시민들처럼, 2024년 위대한 대한국민들도 무장한 계엄군들을 맨몸으로 막아냈다”고 평가했다.이어 “1980년 5월 불의한 권력이 철수했던 그 찰나의 공간에서 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 ‘대동세상’은 2024년 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 ‘빛의 혁명’으로 부활했다”고 했다.이 대통령은 “오늘의 대한민국을 구한 80년 광주가 앞으로도 대한민국의 미래를 끊임없이 구해 낼 수 있도록 국민주권정부는 5·18을 끊임없이 기록하고 기억하며 보상하고 예우할 것”이라고 다짐했다. 그러면서 5·18 정신의 헌법 전문 수록과 함께 옛 전남도청의 K민주주의 성지화, 5·18 민주유공자 직권등록 제도 마련을 약속했다.기념식 참석에 앞서 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 광주 북구 국립5·18민주묘지를 찾아 참배했으며, 박인배·양창근·김명숙 열사의 묘소에 헌화했다. 참배를 마친 이 대통령 부부는 눈물을 훔치기도 했다. 기념식 이후 이 대통령 부부는 이날 복원을 마치고 새로 개관한 옛 전남도청을 관람했으며 남광주시장을 찾아 시민 및 상인들과 오찬도 함께했다.한편 이 대통령은 이날 전남 무안공항의 제주항공 여객기 참사 유해 수습 현장을 찾아 수색 상황을 점검했다. 정부는 지난 2월 희생자 유해가 추가 발견됨에 따라 지난달부터 미수습 유해를 찾기 위한 재수색을 진행하고 있다. 이 대통령은 “재수색은 철저히 하고, 기존 (수습) 매뉴얼에 문제가 있는지도 살펴보라”고 지시했다. 이어 진상 규명을 요구하는 유가족들의 의견을 청취하고 위로했다.