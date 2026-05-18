“헌법 전문에 5·18 정신 반드시 수록”… 여권, 개헌 재추진

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“헌법 전문에 5·18 정신 반드시 수록”… 여권, 개헌 재추진

박기석 기자
박기석 기자
입력 2026-05-18 18:05
수정 2026-05-18 18:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

李 “여야 초당적 협력 간곡히 요청”
민주유공자 직권등록제 마련 약속
대통령 부부 묘지 참배한 후 ‘눈물’

이미지 확대
李, 옛 전남도청 앞에서 5·18기념식
李, 옛 전남도청 앞에서 5·18기념식 이재명 대통령이 18일 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18 민주 광장에서 열린 제46주년 5·18 기념식에서 참석자들이 지켜보는 가운데 기념사를 하고 있다. 이날 행사에는 5·18 민주유공자와 유족, 정부 인사, 일반 국민 등 3000여명이 참석해 희생자들을 추모했다.
광주 뉴스1


이재명 대통령은 18일 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “정치적 이해관계를 초월한, 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속이었던 만큼 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡하게 요청드린다”고 말했다.

이 대통령은 이날 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 열린 제46주년 5·18민주화운동 기념식 기념사를 통해 이같이 밝혔다. 국회는 지난 7일 5·18민주화운동과 부마민주항쟁을 헌법 전문에 수록하는 내용 등을 담은 개헌안을 상정했으나 의결정족수 부족으로 표결이 무산됐는데, 이 대통령이 개헌 재추진 의지를 피력한 것이다.

이 대통령은 12·3 계엄 사태 당시 ‘빛의 혁명’이 5·18 정신을 계승한 것임을 강조했다. 이 대통령은 “분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주시민들처럼, 2024년 위대한 대한국민들도 무장한 계엄군들을 맨몸으로 막아냈다”고 평가했다.

이어 “1980년 5월 불의한 권력이 철수했던 그 찰나의 공간에서 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 ‘대동세상’은 2024년 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 ‘빛의 혁명’으로 부활했다”고 했다.

이 대통령은 “오늘의 대한민국을 구한 80년 광주가 앞으로도 대한민국의 미래를 끊임없이 구해 낼 수 있도록 국민주권정부는 5·18을 끊임없이 기록하고 기억하며 보상하고 예우할 것”이라고 다짐했다. 그러면서 5·18 정신의 헌법 전문 수록과 함께 옛 전남도청의 K민주주의 성지화, 5·18 민주유공자 직권등록 제도 마련을 약속했다.

기념식 참석에 앞서 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 광주 북구 국립5·18민주묘지를 찾아 참배했으며, 박인배·양창근·김명숙 열사의 묘소에 헌화했다. 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 모티브인 문재학 열사의 친구이자 5·18 당시 고등학생이었던 양 열사, 소년공이었던 박 열사, 중학생이었던 김 열사는 모두 계엄군의 총격에 목숨을 잃었다. 참배를 마친 이 대통령 부부는 눈물을 훔치기도 했다.

기념식 이후 이 대통령 부부는 이날 복원을 마치고 새로 개관한 옛 전남도청도 관람했다. 1980년 5월 27일 새벽 도청에서 “계엄군이 도청으로 오고 있습니다”라며 마지막 가두방송을 했던 박영순씨를 만난 이 대통령은 “제가 (2024년) 12월 3일 (비상계엄 선포 당시)에 이 방송을 따라 똑같이 했다”고 격려했다. 이 대통령 부부는 남광주시장을 찾아 시민 및 상인들과 오찬도 함께했다.
박기석 기자
세줄 요약
  • 5·18 정신 헌법 전문 수록 재추진
  • 국회 개헌안 무산 뒤 여야 협력 요청
  • 계엄 사태를 5·18 계승으로 평가
2026-05-19 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로