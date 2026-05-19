與 “트러블메이커 조국, 낙선 땐 미래 어두워” 단일화 압박

박지원, 평택을 재선거 양보 촉구

﻿조, 당선 이후 합당 주도 발언에

김용남 “완전히 주객전도” 견제

이미지 확대 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 민주·진보 진영 후보들이 16일 경기도 평택시 안중읍 각 후보 선거사무소 열린 개소식에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김용남, 조국혁신당 조국. 2026.5.16.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 민주·진보 진영 후보들이 16일 경기도 평택시 안중읍 각 후보 선거사무소 열린 개소식에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김용남, 조국혁신당 조국. 2026.5.16.

연합뉴스

세줄 요약 여당이 경기 평택을 재선거에 출마한 조국 후보에게 단일화와 사퇴를 압박했다. 박지원 의원은 김용남 후보가 앞선다며 조 후보가 양보해야 한다고 했고, 조 후보는 승리 뒤 민주당과 통합을 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 평택을 재선거서 조국 후보 단일화 압박

박지원, 김용남 우세라며 사퇴·양보 촉구

조국은 승리 뒤 민주당 통합 주도 입장

2026-05-19 5면

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후보 단일화 ‘1차 시한’을 넘긴 가운데 경기 평택을 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보가 ‘미래’를 위해 양보해야 한다는 주장이 18일 여당에서 나왔다. 김용남 더불어민주당 후보와 경쟁하고 있는 조 후보에 대한 단일화 압박이 본격화됐다는 평가가 나온다.박지원 민주당 의원은 이날 서울신문과 통화에서 “조 후보가 국회로 들어오길 바라지만 이번에는 순서가 좀 잘못됐다”며 “너무 급했다”고 밝혔다.박 의원은 조 후보를 향해 ‘트러블메이커’라고 부르면서 “김 후보가 여론조사에서 앞서고 있다. 그러면 단일화를 해서 선제적 역할을 해줘야 한다”며 “단일화는 1%포인트만 앞서도 앞선 사람이 하는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “조 후보가 만약 낙선됐을 때 본인과 혁신당의 미래는 굉장히 어두워진다”며 “차라리 (후보) 사퇴를 하면 오히려 미래가 더 열릴 것 같다”고 덧붙였다.반면 조 후보는 평택을에서 승리한 뒤 민주당과 통합을 추진하겠다는 입장이다. 조 후보는 지난 16일 선거 캠프 개소식에서 “민주당과의 연대, 통합 논의를 질서 있게, 적극적으로 주도하겠다”고 강조했다.이에 대해 김 후보는 이날 YTN 라디오에서 “12석 의석 가진 당이 150석이 넘는 정당과의 합당을 주도한다는 건 주객이 완전 전도된 것”이라며 “논리적으로 모순되는 말씀 아닌가 싶다”고 견제했다.‘나야말로 민주당스러운 사람’이라는 조 후보 발언을 두고는 “조 후보는 제가 알기로 민주당원이었던 적이 하루도 없다”며 “그런 분이 가장 민주당스럽다고 주장하는 것은 노코멘트 하겠다. 국민들이 알아서 판단하실 것”이라고 말했다.진보 진영 후보 단일화 가능성에 대해선 “제가 공천 대상자로 거명되는 순간부터 심한 네거티브를 시작한 후보 측과 단일화가 쉬울까”라고 답했다.이런 가운데 문재인 전 대통령이 조 후보의 소셜미디어(SNS) 게시물에 ‘좋아요’를 누른 것과 관련해 윤건영 민주당 의원은 BBS 라디오에서 “(지지를) 특정한 것은 아니다”라며 지지 논란에 선을 그었다.