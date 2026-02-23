이재용 아나 “엄중 경고했다” 태진아 이어 ‘손절’…전한길 “김어준 콘서트였다면”

‘3·1절 자유음악회’ 포스터에 ‘화들짝’

태진아 “법적 대응”·이재용 “사진 내려라”

전한길 “정치적 외압 받는 듯” 주장

아나운서 출신 방송인 이재용(왼쪽)씨와 가수 태진아. 자료 : 이재용 인스타그램·연합뉴스

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨가 개최하는 ‘3·1절 기념 자유음악회’에 출연진으로 언급된 가수 태진아에 이어 아나운서 출신 방송인 이재용씨도 음악회 출연을 부인했다.23일 방송가에 따르면 이씨는 전날 언론과의 인터뷰에서 “제게 전화했던 주최사 대표에게 전화해 엄중 경고하고 포스터를 내리라고 했다”고 선을 그었다.이씨의 설명에 따르면 그는 주최사 대표로부터 “‘3·1절 콘서트’를 여는데 사회를 봐줄 수 있냐”는 문의를 받고 “다른 의도가 있는 것 아니냐”고 물었다. 이에 대표가 “전혀 없다”면서 “앞쪽은 음악회이고 뒤쪽에 토크쇼가 있는데 음악회 사회만 봐달라”고 제안했다.이씨는 “정치적 행사에 참여할 생각은 전혀 없다”면서 포스터에 자신의 이름과 사진이 올라온 뒤 주변 지인들로부터 우려 섞인 연락을 받고 있다고 토로했다.가수 태진아 소속사 진아엔터테인먼트도 전날 입장문을 통해 “행사 관계자가 거짓말로 속여 태진아에 일정을 문의한 후 일방적으로 행사 출연을 기정사실화해 버린 일에 대해 강력하게 법적 대응을 할 예정”이라고 밝혔다.태진아 측도 주최 측으로부터 출연 제안을 받고 정치 관련 행사인지 물었지만, 주최 측에서 “킨텍스에서 하는 그냥 일반 행사”라고 답했다는 설명이다. 그러면서 “정치적 행사를 일반 행사라고 거짓말로 속여 일정을 문의한 관계자를 현재 명예훼손으로 고소·고발할 예정”이라며 태진아의 이름을 사용한 ‘전한길뉴스’에 대해서도 법적 대응을 준비하고 있다고 전했다.음악회 포스터에 이름과 얼굴이 실린 소프라노 정찬희씨도 전날 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “이 공연에 출연하지 않는다”라며 “구두로 출연 부탁을 받아 출연하기로 했는데, 포스터를 지인이 보내줘서 알게 됐다”고 밝혔다.앞서 전씨가 운영하는 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’는 오는 3월 2일 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘3·1절 기념 자유음악회’를 홍보하며 이재용, 태진아 등 출연진의 사진이 담긴 포스터를 공개했다. 그러나 출연진들은 “정치 행사인 것을 숨겼다”며 반발하고 있는 상황이다.태진아 측이 법적 대응을 예고하자 전씨는 “당혹스럽다”며 정치적 압력을 받고 있을 수 있다는 주장을 폈다.전씨는 전날 자신의 SNS에 올린 글에서 “행사업체로부터 행사 안내 포스터를 받아 방송에서 출연진을 소개했다”며 “태진아 소속사 측에서 단순 음악회로 알았다가 전한길 주최로 알고는 정치적 외압이나 부담을 갖고 대응한 듯하다”고 추측했다.이어 “지난해 8·15 광복절 자유콘서트 때도 연예인들이 이재명 치하에서 자유 우파 콘서트 참석이 부담된다고 거절하신 분들이 많았다”면서 “좌파 김어준 콘서트였다면 서로 참석하겠다고 했을 듯한데, 씁쓸하다”고 덧붙였다.그는 “(콘서트는) 자유 우파가 기죽지 말고 더욱 하나돼 뭉치고 싸우자는 취지”라며 “뜻 맞는 분들이 모두 모여 ‘자유 대한민국 만세’를 외쳐보고자 한다”고 부연했다.