전한길, ‘대자유총’ 탈퇴 선언…“보수우파끼리 공격”

이미지 확대 전 한국사 강사이자 유튜버 전한길이 19일 서울 서초구 서울중앙지법 인근에서 열린 무죄 선고 촉구 집회에서 발언하고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 전 한국사 강사이자 유튜버 전한길이 19일 서울 서초구 서울중앙지법 인근에서 열린 무죄 선고 촉구 집회에서 발언하고 있다. 2026.2.19 이지훈 기자

보수 유튜버 전한길씨가 ‘대한자유유튜브총연합회’(대자유총) 탈퇴를 선언했다.전씨는 23일 자신의 유튜브 커뮤니티를 통해 “운영진 및 회원 중 일부가 특정 정치인을 맹목적으로 지지하자는 분위기로 전체를 몰아가길래 ‘대자유총 본래 설립 취지는 이게 아니지 않느냐’고 이의를 제기하자 저를 배신자 취급했다”고 주장했다. 그는 “이번이 처음도 아니고 ‘이거는 아니다’는 생각에 앞으로 오해받을 수 있겠다는 생각에 탈퇴했다”고 밝혔다.대자유총은 진보 진영의 유튜브 채널에 대항할 목적으로 2025년 10월 공식 출범하고 본격적인 활동에 나서고 있다. 앞서 이 단체는 장동혁 국민의힘 당 대표를 중심으로 한 보수 진영의 강력한 결집을 촉구하며 ‘보수 재건의 단일대오’를 주장했다. 이어 지난 21일 발표한 성명을 통해 최근 정국을 “대한민국 보수정치의 존망이 걸린 갈림길”로 규정하고, 장 대표에 대해 전폭적인 지지 의사를 밝혔다.전씨는 최근까지 이 단체와 밀접한 협력을 이어왔으나 내부 갈등으로 탈퇴를 밝힌 것으로 관측된다. 그는 이와 관련해 “외부에서 공개적으로 지속적으로 저를 공격하고 있는 상황을 보면서, 저 사람 좋게 봤는데 보수우파끼리 ‘도대체 왜 저러나’ 하는 씁쓸한 생각이 든다”고 했다.그는 “전한길은 표현은 정제되지 않을 때는 가끔 있지만 그래도 지난 1년간 언제나 일관되게 주장했다. 앞으로도 일관되게 나아갈 것이다. 지금도 무기징역 선고 났는데 인제 그만두라 하지만 저는 끝까지 ‘윤 어게인’이다”고 강조했다.한편 전씨는 3.1절 기념 자유음악회를 연다고 발표하며 유료 예약을 받다가 해당 가수 등의 반발이 터졌다.전한길씨는 다음달 2일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 ‘삼일절 기념 자유음악회’를 개최한다고 공지했다. 그러면서 출연진을 “보수 우파 연예인들 아닌가”라며 “우파인 우리끼리 그날 가서 ‘윤어게인’ 외쳐야 되지 않겠나. 모여서 집회하듯이 할 것”이라고 말했다.전씨가 배포한 포스터엔 초대 가수로 태진아, 뱅크, 윤시내 등, 사회자로 이재용 전 MBC 아나운서 등의 얼굴이 담겼으나, 당사자들의 반발로 갈림길에 선 상황이다. 특히 가수 태진아 측이 입장문을 통해 “‘삼일절 기념 자유음악회’에 출연하지 않는다”며 “정치적 행사를 일반 행사라고 속여 일정을 문의한 행사 관계자를 명예훼손으로 고소, 고발할 것”이라고 했다.