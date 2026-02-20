업무상 배임 혐의 박극제 전 부산공동어시장 대표 무죄

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

업무상 배임 혐의 박극제 전 부산공동어시장 대표 무죄

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-02-20 12:56
수정 2026-02-20 12:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
서울신문 DB.
서울신문 DB.


부산공동어시장에 빚을 갚지 않은 중도매인의 자격을 취소하지 않아 어시장에 손해를 입힌 혐의로 재판에 넘겨진 박극제 전 대표이사에게 1심 법원이 무죄를 선고했다.

부산지법 형사11단독 정순열 판사는 20일 박 전 대표의 업무상 배임 혐의 선고 공판에서 무죄를 선고했다. 박 전 대표는 부산공동어시장에 미수금을 갚지 않은 중도매인 2명에 대해 지정 취소 등 조치를 뒤늦게 취해 부산공동어시장에 6억 3400만원 상당의 손해를 끼친 혐의로 기소됐다.

부산공동어시장은 중도매인이 선사로부터 생선을 구매할 때 어시장이 먼저 대금을 내고, 15일 이내 해당 중도매인으로부터 돌려받는 형식으로 운영된다. 이때 중도매인은 보증금 격으로 어시장에 미리 맡겨 놓은 ‘어대금’ 한도 안에서 이런 외상거래를 할 수 있다.

어시장의 ‘위탁 판매 사업 요령’을 보면 중도매인이 생선 구매 대금을 1년 동안 돌려주지 않으면 어시장은 중도매인 자격을 취소할 수 있다. 다만, 어시장 대표이사는 재량으로 중도매인 지정 취소를 1년간 유예할 수 있다.

해당 중도매인 2명은 어대금 한도를 초과한 상태인데, 생선 구매 외상값을 어시장에 돌려주지 않아 지정 취소 대상이었다. 박 전 대표는 이들이 돈을 갚도록 하는 게 낫다고 보고 2023년 지정취소를 유예했다.

이들 중도매인은 2024년 6월 파산하면서 어시장이 대금 20억원을 회수하지 못했다. 이에 검찰은 박 전 대표가 중도매인 지정 취소 의무를 위반해 어시장에 피해를 끼친 것으로 보고 기소했다.

그러나 정 판사는 ‘위탁 판매 사업 요령’은 어시장 측 재량 사항일 뿐 강행 규정이 아니어서 박 전 대표에게 중도매인 지정을 취소할 의무가 있었던 것은 아니라고 판단했다.

또 설령 특정 시점에 의무가 발생했다 하더라도 어시장 측에 실제 손해가 발생했다거나, 박 대표이사가 자신과 아무 관계도 없는 두 중도매인에게 재산상 이익을 주려는 고의가 있었다고 보기는 어렵다고 판단했다.

정 판사는 “한 중도매인은 일부 미수금을 어시장에 반환했고, 박 전 대표는 중도매인을 방치한 게 아니라 추가 담보를 요구하는 등 관리했다. 중도매인 지정 취소를 했다면 오히려 손해가 더 커졌을 것”이라고 무죄 선고 이유를 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
박극제 전 대표의 1심 판결 결과는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로