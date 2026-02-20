‘농협 개혁 추진단’ 3차회의…금품 선거 방지 제도 검토

내부통제 강화·선거제도 개편 논의

농림축산식품부는 20일 ‘농협 개혁 추진단’ 3차 전체회의를 열고 내부통제 강화 및 선거제도 개편 등을 논의했다고 밝혔다.이번 회의에서는 지난 12~13일 내부통제반과 선거제도반 분과회의에서 논의한 세부 개혁 과제별 쟁점 사항을 정리하고 과제의 우선순위와 단기·중장기 추진 과제를 검토했다. 이를 위한 법령 개정과 행정지침 정비 등 향후 추진 방향도 논의했다.앞서 분과회의는 조합과 중앙회의 감사 기능 독립성 강화, 감사 인력의 전문성 확보, 중앙회 경영과 의사결정 과정의 투명성 강화 방안 등이 논의됐다. 또 중앙회장 선거제도의 문제점을 분석하고 금품선거 방지와 정책 중심 선거로의 전환을 위한 제도개선 방안을 검토했다.추진단은 김종구 농식품부 차관과 원승연 명지대 교수를 공동 추진단장으로 학계·시민사회가 참여하고 있다.원 단장은 “분과별 회의를 통해 주요 과제들을 검토했으며 앞으로 개혁과제의 구체화와 쟁점 과제에 대한 추가 검토를 집중할 예정”이라고 밝혔다.