김보곤 DK그룹 회장, 국제로타리 이사 선출

한국 로타리 대표해 2027년부터 활동

김보곤 DK그룹 회장이 국제로타리(RI) 이사로 선출됐다.광주지역 경제계에 따르면 국제로타리 선거관리위원회는 최근 RI 세칙에 따라 김 전 국제로타리 3710지구 총재가 2027~2029년도 제12존 국제로타리 이사로 당선됐음을 공식 통보했다. 김 차기 이사는 한국 로타리를 포함한 존 11·12 지역 19개 지구를 대표해 2027년부터 2년간 국제로타리 이사회에서 활동하게 된다.국제로타리 이사회는 총 19명으로 구성되는 최고 의사결정 기구로, 전 세계 로타리 운영 전반에 대한 정책 수립과 주요 지침 결정을 맡는다.김 차기 이사는 국제로타리 3710지구 총재(2013~2014) 재임 당시 지역사회 봉사와 국제 연대 활동에서 성과를 냈다. 로타리 재단 기부액 50만 달러를 초과 달성했고, 글로벌 보조금 9건과 지구 보조금 41건을 통해 약 1억9000만 원 규모의 봉사 기금을 집행했다. 함평·장성·목포 등지에서 ‘초아의 봉사단’ 활동을 펼쳤으며, 필리핀 태풍 피해 지역에 구호금을 전달하는 등 국내외를 아우르는 인도주의 활동을 이어왔다.또 광산구자원봉사센터 이사장을 역임하며 나눔 문화 확산에 기여했고, 미래 과학 인재 양성을 위한 기부와 수해 지역 제습기 지원 등 실질적인 사회공헌을 지속해 왔다. 이러한 공로를 인정받아 지난해에는 고액 기부자 모임인 광주 아너 소사이어티 회원으로 가입했다.김 차기 이사는 “소외된 이웃을 위해 국제로타리 정신에 충실한 봉사를 실천하겠다”며 “로타리가 지역사회에 실질적으로 기여하는 단체로 자리매김할 수 있도록 동료 로타리안들과 함께 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 국제로타리는 1905년 창설된 세계 최대 규모의 비영리 봉사단체로, 전 세계 200여 개국 34개 존, 516개 지구에서 약 120만 명의 회원이 활동하고 있다. 소아마비 퇴치, 기아·빈곤 해소, 경제 및 지역사회 개발 등 인도주의 활동을 120년 넘게 이어오고 있다.