[설연휴 핫이슈] 광주·전남 통합교육감 선거 윤곽…현직 양강 구도 속 ‘단일화 변수’ 부상

광주 2명·전남 3~4명 거론…사회단체 통합 단일화 성패가 판세 가를 듯

광주·전남 통합교육감 선거 구도가 서서히 모습을 드러내고 있다. 그동안 현직 시·도교육감 중심의 양강 구도가 점쳐졌지만, 사회노동단체 단일후보가 변수로 떠오르며 판세가 요동칠 가능성도 제기된다.12일 지역 교육계에 따르면 광주지역 출마자는 이정선 광주시교육감과 정성홍 전 전국교직원노동조합(전교조) 광주지부장으로 압축됐다. 광주사회노동단체가 구성한 ‘광주민주진보시민교육감후보시민공천위원회’는 최근 경선을 통해 정 전 지부장을 단일후보로 선출했다. 경선에 참여했던 김용태 전 전교조 광주지부장과 오경미 전 광주시교육청 교육국장은 고배를 마셨다.현재로선 추가 출마 움직임이 뚜렷하지 않아 광주지역은 사실상 2파전 구도로 굳어지는 분위기다. 두 후보 모두 통합 선거 특성상 전남 표심 공략에 속도를 낼 것으로 보인다.이정선 광주시교육감은 오는 21일 전남 순천에서 출판기념회를 열고 세 확장에 나선다. 순천에서 학창 시절을 보낸 인연을 내세워 ‘고향표’ 결집을 시도하겠다는 전략이다. 광주에 이어 순천에서도 행사를 여는 것은 통합 선거를 염두에 둔 포석으로 해석된다.정 전 지부장 역시 사회단체 단일후보 확정을 발판 삼아 광주 지지층 결집에 주력하는 한편 전남지역 전략 마련에 공을 들이고 있다. 경선 후유증을 최소화하고 경쟁 후보 진영의 협력을 이끌어내는 것이 1차 과제다. 동시에 상대적으로 낮은 전남 인지도를 끌어올리는 것도 시급한 숙제로 꼽힌다.전남지역은 아직 판세가 유동적이다. 김대중 전남교육감이 지난 7일 출판기념회를 열고 재선 도전을 공식화했고, 장관호 전 전교조 전남지부장이 예비후보로 등록해 선거운동에 돌입했다. 이 외 입지자들의 행보는 뚜렷하지 않지만, 지역 안팎에선 3~4명 출마 가능성이 거론된다.김 교육감은 전남 시·군 공청회를 마친 뒤 광주에서도 별도 공청회를 열어 교육 통합의 필요성과 기대 효과, 우려 사항 및 보완책을 설명할 계획이다. 통합 당위성을 선점해 주도권을 확보하겠다는 전략으로 풀이된다.다만 김 교육감에 맞서 추진되던 전남지역 사회노동단체의 ‘전남도민후보공천위원회’ 단일화 작업은 현재 중단된 상태다. 경선 후보 중 한 명이던 문승태 전 순천대 부총장이 불출마를 선언하면서 동력이 크게 떨어졌다. 여기에 선거구 광역화로 인한 조직력 부담, 선거비용 증가, 공약 정비 등 현실적 난제가 겹치면서 후보군의 고심도 깊어지고 있다.지역 교육계에선 광주·전남 사회단체가 통합 단일화에 성공할 경우 판세가 크게 출렁일 수 있다는 분석도 나온다. 현재는 현직 교육감 2명이 중심을 이루는 경쟁 구도지만, 진보 성향 단일후보가 광주와 전남에서 동시에 일정 지지 기반을 확보할 경우 ‘삼각 구도’ 형성도 배제할 수 없다는 것이다.한 교육계 관계자는 “전남은 3명 안팎의 출마가 예상된다”며 “사회노동단체 단일후보가 어느 정도 파괴력을 갖느냐에 따라 현직 중심 구도에도 균열이 생길 수 있다”고 말했다.통합교육감 선거는 단순한 지역 대결을 넘어 조직력과 인지도, 통합 메시지 경쟁이 동시에 요구되는 선거다. 단일화라는 변수가 막판까지 영향을 미칠지, 현직 프리미엄이 유지될지 주목된다.